Ізраїль починає більш жорстку фазу війни в Газі, — WSJ

Ізраїльська армія готується до наступу. Фото: AP/Ohad Zwigenberg

У новому повороті військових дій Ізраїлю фокус операцій переміщається на південні райони сектору Гази. Це означає, що країна переходить до жорсткішої фази війни.

Про це пише The Wall Street Journal.

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У повідомленні йдеться, що метою ізраїльських сил є перемога над ХАМАСом і звільнення заручників на тлі гуманітарної кризи, що посилюється.

Попри те, що північна частина Гази здебільшого контролюється ізраїльськими військами, високопоставлені офіцери та аналітики висловлюють сумнів у повній нейтралізації військового потенціалу ХАМАС та ліквідації його керівництва.

Видання також повідомляє, що, судячи зі звітів, на півдні військові дії можуть ускладнитися, оскільки бойовики ХАМАС, обмежені у своїх діях, швидше за все продемонструють завзятий опір.

Заручники, своєю чергою, є ключовим елементом у стратегії ХАМАС для подолання переміщення ізраїльських військ на південь.

Журналісти також наголошують, що військові дії на півдні сектору Гази можуть ускладнитися через наявність великої кількості мирних жителів у цьому районі.

Нагадаємо, що ізраїльські військові вимагають протягом години евакуювати всіх людей їхньої лікарні "Аш-Шифа" у секторі Гази. Такий наказ бійці ЦАХАЛу віддали через гучномовці.