ЦАХАЛ приказал эвакуировать всех людей из больницы Аш-Шифа в Газе
Израильские военные требуют в течение часа эвакуировать всех людей их больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа . Такой приказ бойцы ЦАХАЛа отдали из-за громкоговорителей.
Об этом пишет Bild .
Военные Израиля приказали эвакуировать людей из больницы Аш-Шифа в Газе
Так, директору больницы Мохаммеду Абу Салмиджу поручили "обеспечить эвакуацию пациентов, раненых, перемещенных лиц и медицинского персонала".
По данным ООН, сейчас в крупнейшей больнице Сектора Газа находится около 2300 пациентов, многие из них страдают тяжелыми заболеваниями.
В то же время директор больницы "Насер", которая находится в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газы, сообщил, что в результате авиаудара в медучреждении погибли 26 человек, еще 23 получили серьезные ранения.
Напомним, что 15 ноября израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы и обыскали ее комнаты вместе с подвалом. Они считают, что в туннелях под медучреждением находится штаб-квартира ХАМАС.
Впоследствии израильские войска взяли под оперативный контроль порт Газы. До этого он был увлечен террористической организацией ХАМАС.
Также мы писали, что ЦАХАЛ завершил освобождение западной части Газа и зачистил территорию от присутствия боевиков ХАМАС.
Кроме того, израильская армия заявила о нанесении авиаударов по подземным объектам ХАМАС. Там скрывались старшие полевые командиры террористов.
Читайте Новини.LIVE!