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ЦАХАЛ приказал эвакуировать всех людей из больницы Аш-Шифа в Газе

18 ноября 2023 11:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ЦАХАЛ приказал эвакуировать всех людей из больницы Аш-Шифа в Газе
Больница Аш-Шифа в секторе Газа. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Израильские военные требуют в течение часа эвакуировать всех людей их больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа . Такой приказ бойцы ЦАХАЛа отдали из-за громкоговорителей.

Об этом пишет Bild .

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Военные Израиля приказали эвакуировать людей из больницы Аш-Шифа в Газе

Так, директору больницы Мохаммеду Абу Салмиджу поручили "обеспечить эвакуацию пациентов, раненых, перемещенных лиц и медицинского персонала".

По данным ООН, сейчас в крупнейшей больнице Сектора Газа находится около 2300 пациентов, многие из них страдают тяжелыми заболеваниями.

В то же время директор больницы "Насер", которая находится в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газы, сообщил, что в результате авиаудара в медучреждении погибли 26 человек, еще 23 получили серьезные ранения.

Напомним, что 15 ноября израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы и обыскали ее комнаты вместе с подвалом. Они считают, что в туннелях под медучреждением находится штаб-квартира ХАМАС.

Впоследствии израильские войска взяли под оперативный контроль порт Газы. До этого он был увлечен террористической организацией ХАМАС.

Также мы писали, что ЦАХАЛ завершил освобождение западной части Газа и зачистил территорию от присутствия боевиков ХАМАС.

Кроме того, израильская армия заявила о нанесении авиаударов по подземным объектам ХАМАС. Там скрывались старшие полевые командиры террористов.

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