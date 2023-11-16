Байден розповів, чому не варто закликати до припинення бойових дій в Газі

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував свою відмову закликати до припинення бойових дій в Газі. За його словами, ХАМАС становить постійну загрозу для Ізраїлю.

Про це Джо Байден сказав після зустрічі на вищому рівні з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту АТЕС у Сан-Франциско, передає The Guardian.

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Байден стверджує, що ізраїльські сили перейшли від повітряних бомбардувань до більш цілеспрямованих наземних операцій після того, як стало відомо про понад 11 000 загиблих жителів Гази.

"Це не килимове бомбардування. Це зовсім інше. Вони йдуть через ці тунелі, вони йдуть в лікарню. Вони також приносять інкубатори або інші засоби, щоб допомогти людям в лікарні, і вони дали, як мені сказали, лікарям, медсестрам і персоналу можливість піти з небезпечного місця. Тож це зовсім інша історія, ніж та, що відбувалася раніше, — невибіркові бомбардування", — наголосив він.

За словами президента США, ЦАХАЛ визнають, що вони зобов'язані діяти з максимальною обережністю, коли переслідують свої цілі.

Жорстокість ХАМАС

Байден також повторив свої слова про те, що під час атаки ХАМАС немовлятам обезголовлювали голови.

"ХАМАС уже публічно заявив, що планує знову напасти на Ізраїль, як вони це робили раніше, відрізаючи немовлятам голови, живцем спалюючи жінок і дітей. Тож ідея про те, що вони просто зупиняться і нічого не робитиме, нереалістична", — зазначив Байден.

Тоді у Білому домі уточнили, що офіційні особи США не бачили доказів цього, а Байден посилався на інформацію зі ЗМІ.

The Guardian пише, що повідомлення про те, що під час нападу на ізраїльське цивільне населення 7 жовтня бойовики ХАМАС відрубували голови немовлятам, залишаються непідтвердженими, хоча жорстокість масового вбивства, в якому загинуло близько 1200 осіб, не викликає сумнівів.

Байден також припустив, що можлива угода про звільнення заручників неминуча. За його словами, ізраїльтяни погодилися на "паузу" як частину угоди.

"Я сподіваюся, що це станеться", — наголосив він.

Коментарі президента США з'явилися після того, як Рада Безпеки ООН підтримала резолюцію, що закликає до термінових тривалих гуманітарних пауз на достатню кількість днів, щоб забезпечити доступ допомоги в Газу.

Нагадаємо, ізраїльські війська увійшли до найбільшої лікарні Гази та обшукали її кімнати разом з підвалом. Вони вважають, що в тунелях під медзакладом знаходиться штаб-квартира ХАМАС.

Також ми писали, що армія Ізраїлю підірвала будівлю парламенту ХАМАС у Газі. На відео, яке шириться мережею, можна побачити момент вибуху.