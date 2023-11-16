Байден рассказал, почему не стоит призывать к прекращению боевых действий в Газе

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал свой отказ призвать к прекращению боевых действий в Газе. По его словам, ХАМАС представляет постоянную угрозу Израилю.

Об этом Джо Байден сказал после встречи на высшем уровне с президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, передает The Guardian.

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Байден утверждает, что израильские силы перешли от воздушных бомбардировок к более целенаправленным наземным операциям после того, как стало известно о более чем 11 000 погибших жителях Газы.

"Это не ковровая бомбардировка. Это совсем другое. Они идут через эти туннели, они идут в больницу. Они также приносят инкубаторы или другие средства, чтобы помочь людям в больнице, и они дали, как мне сказали, врачам, медсестрам и персоналу возможность уйти из опасного места. Так что это совсем другая история, чем та, что происходила раньше, — неизбирательные бомбардировки", — подчеркнул он.

По словам президента США, ЦАХАЛ признают, что они обязаны действовать с максимальной осторожностью, преследуя свои цели.

Жестокость ХАМАС

Байден также повторил свои слова о том, что во время атаки ХАМАС младенцам обезглавливали головы.

"ХАМАС уже публично заявил, что планирует снова напасть на Израиль, как они это делали раньше, отрезая младенцам головы, живьем сжигая женщин и детей. Так что идея о том, что они просто остановятся и ничего не будет делать, нереалистичная", — отметил Байден.

Тогда в Белом доме уточнили, что официальные лица США не видели этого доказательств, а Байден ссылался на информацию из СМИ.

The Guardian пишет, что сообщения о том, что во время нападения на израильское гражданское население 7 октября боевики ХАМАС отрубали головы младенцам, остаются неподтвержденными, хотя жестокость массового убийства, в котором погибли около 1200 человек, не вызывает сомнений.

Байден также предположил, что возможное соглашение об освобождении заложников неизбежно. По его словам, израильтяне согласились на "паузу" как часть соглашения.

"Я надеюсь, что это произойдет", — подчеркнул он.

Комментарии президента США появились после того, как Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию, призывающую к срочным длительным гуманитарным паузам на достаточное количество дней, чтобы обеспечить доступ помощи в Газу.

Напомним, израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы и обыскали ее комнаты вместе с подвалом. Они считают, что в туннелях под медучреждением находится штаб-квартира ХАМАС.

Также мы писали, что армия Израиля взорвала здание парламента ХАМАС в Газе. На видео, которое распространяется по сети, можно увидеть момент взрыва.