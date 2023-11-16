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ЦАХАЛ зачистив захід Гази, триває другий етап операцій, — Галант

16 листопада 2023 21:41
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Ілля Рябінін
редактор
ЦАХАЛ зачистив захід Гази, триває другий етап операцій, — Галант
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант на нараді з офіцерами ЦАХАЛу. Фото: Міністерство оборони Ізраїлю
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Ізраїльська армія провела зачистку заходу міста Газа. Таким чином, ЦАХАЛ готовий переходити до другого етапу наземної операції в секторі Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на міністра оборони країни Йоава Галанта.

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За словами політика, ізраїльські військовики виявили "важливі знахідки" в лікарні Аль-Шифа, переходячи до "наступного етапу" наземної операції. Проте що це знахідки, Галант не уточнив.

"Операція триває, вона проводиться чітко, вибірково, але дуже-дуже рішуче", — сказав він під час візиту в командний пункт 36-ї дивізії.

Галант додає: ЦАХАЛ завершив звільнення західної частини міста Газа та зачистив територію від присутності бойовиків ХАМАС. 

"Ми переходимо до наступного етапу. Сьогодні його було розпочато", — каже політик.

Нагадаємо, що раніше ЦАХАЛ повернув під контроль порт Гази, де бойовики облаштували тренувальний табір. Перед цим армія Ізраїлю увійшла в лікарню Аль-Шифа в Газі, що є головною метою першого етапу операції.

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