ЦАХАЛ зачистив захід Гази, триває другий етап операцій, — Галант

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант на нараді з офіцерами ЦАХАЛу. Фото: Міністерство оборони Ізраїлю

Ізраїльська армія провела зачистку заходу міста Газа. Таким чином, ЦАХАЛ готовий переходити до другого етапу наземної операції в секторі Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на міністра оборони країни Йоава Галанта.

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За словами політика, ізраїльські військовики виявили "важливі знахідки" в лікарні Аль-Шифа, переходячи до "наступного етапу" наземної операції. Проте що це знахідки, Галант не уточнив.

"Операція триває, вона проводиться чітко, вибірково, але дуже-дуже рішуче", — сказав він під час візиту в командний пункт 36-ї дивізії.

Галант додає: ЦАХАЛ завершив звільнення західної частини міста Газа та зачистив територію від присутності бойовиків ХАМАС.

"Ми переходимо до наступного етапу. Сьогодні його було розпочато", — каже політик.

Нагадаємо, що раніше ЦАХАЛ повернув під контроль порт Гази, де бойовики облаштували тренувальний табір. Перед цим армія Ізраїлю увійшла в лікарню Аль-Шифа в Газі, що є головною метою першого етапу операції.