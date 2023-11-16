ЦАХАЛ зачистил запад Газы, идет второй этап операций, — Галант

Министр обороны Израиля Йоав Галант на совещании с офицерами ЦАХАЛа. Фото: Министерство обороны Израиля

Израильская армия провела зачистку запада города Газа. Таким образом, ЦАХАЛ готов переходить ко второму этапу наземной операции в секторе Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на министра обороны страны Йоава Галанта.

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По словам политика, израильские военные обнаружили "важные находки" в больнице Аль-Шифа, переходя к "следующему этапу" наземной операции. Однако, что это за находки, Галант не уточнил.

"Операция продолжается, она проводится четко, избирательно, но очень-очень решительно", — сказал он во время визита в командный пункт 36-й дивизии.

Галант добавляет: ЦАХАЛ завершил освобождение западной части Газа и зачистил территорию от присутствия боевиков ХАМАС.

"Мы переходим к следующему этапу. Сегодня он был начат", — говорит политик.

Напомним, ранее ЦАХАЛ вернул под контроль порт Газы, где боевики обустроили тренировочный лагерь. Перед этим армия Израиля вошла в больницу Аль-Шифа в Газе, являющуюся главной целью первого этапа операции.