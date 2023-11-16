ЦАХАЛ зачистил запад Газы, идет второй этап операций, — Галант
Израильская армия провела зачистку запада города Газа. Таким образом, ЦАХАЛ готов переходить ко второму этапу наземной операции в секторе Газа.
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на министра обороны страны Йоава Галанта.
ЦАХАЛ начинает вторую фазу военных маневров
По словам политика, израильские военные обнаружили "важные находки" в больнице Аль-Шифа, переходя к "следующему этапу" наземной операции. Однако, что это за находки, Галант не уточнил.
"Операция продолжается, она проводится четко, избирательно, но очень-очень решительно", — сказал он во время визита в командный пункт 36-й дивизии.
Галант добавляет: ЦАХАЛ завершил освобождение западной части Газа и зачистил территорию от присутствия боевиков ХАМАС.
"Мы переходим к следующему этапу. Сегодня он был начат", — говорит политик.
Напомним, ранее ЦАХАЛ вернул под контроль порт Газы, где боевики обустроили тренировочный лагерь. Перед этим армия Израиля вошла в больницу Аль-Шифа в Газе, являющуюся главной целью первого этапа операции.
Читайте Новини.LIVE!