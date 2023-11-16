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ЦАХАЛ завдав авіаудару по підземним укриттям ХАМАС, де ховались командири бойовиків

16 листопада 2023 23:55
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Ілля Рябінін
редактор
ЦАХАЛ завдав авіаудару по підземним укриттям ХАМАС, де ховались командири бойовиків
Дим після авіаудару ВПС Ізраїлю. Фото: Jack Guez/AFP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В ЦАХАЛ заявили про завдання авіаударів по підземним об'єктам ХАМАС. Там переховувалися старші польові командири терористів.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі.

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"За останні дні нами виконано два великі авіаудари по підземній інфраструктурі ХАМАС у секторі Гази. Внаслідок нього було ліквідовано декілька польових командирів", — резюмує Хагарі.

Військовик назвав і імена високопоставлених польових командирів мусульманських терористів ХАМАС: через авіаудар загинули Ахмед Гандур, командир північної бригади ХАМАС у секторі Гази, та Айман Сіам, голова групи ракетних обстрілів ХАМАС.

В іншому підпільному місці переховувалися високопоставлені члени політбюро ХАМАСу: Раухі Муштаха, Ессам аль-Даліс і Самех аль-Сірадж.

"Хамас намагається приховати результати удару, тим самим обдурюючи палестинців", — каже Хагарі.

За словами спікера, він не може розповісти більше про удар, але може "з упевненістю сказати, що підземні комплекси, де вони були, зазнали сильної руйнації".

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив що ЦАХАЛ зачистив захід Гази та розпочав другий етап операцій. Водночас прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія завершила перший етап операції, коли увійшла в найбільшу лікарню сектору Гази Аль-Шифа, де бойовики влаштували одну зі штаб-квартир. 

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