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ЦАХАЛ нанес авиаудар по подземным укрытиям ХАМАС, где скрывались командиры боевиков

16 ноября 2023 23:55
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Илья Рябинин
редактор
ЦАХАЛ нанес авиаудар по подземным укрытиям ХАМАС, где скрывались командиры боевиков
Дым после авиаудара ВВС Израиля. Фото: Jack Guez/AFP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ЦАХАЛ заявили о нанесении авиаударов по подземным объектам ХАМАС. Там скрывались старшие полевые командиры террористов.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари.

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"За последние дни нами выполнены два крупных авиаудара по подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа. В результате было ликвидировано несколько полевых командиров", — резюмирует Хагари.

Военный назвал и имена высокопоставленных полевых командиров мусульманских террористов ХАМАС: из-за авиаудара погибли Ахмед Гандур, командир северной бригады ХАМАС в секторе Газы, и Айман Сиам, глава группы ракетных обстрелов ХАМАС.

В другом подпольном месте скрывались высокопоставленные члены политбюро ХАМАСа: Раухи Муштаха, Эссам аль-Далис и Самех аль-Сирадж.

"Хамас пытается скрыть результаты удара, тем самым обманывая палестинцев", — говорит Хагари.

По словам спикера, он не может рассказать больше об ударе, но может "с уверенностью сказать, что подземные комплексы, где они были, потерпели сильное разрушение".

Напомним, что ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ зачистил запад Газы, и начал второй этап операций. В то же время премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия завершила первый этап операции, когда вошла в крупнейшую больницу сектора Газы Аль-Шифа, где боевики устроили одну из штаб-квартир.

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