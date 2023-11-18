ЦАХАЛ наказав евакуювати всіх людей з лікарні Аш-Шифа в Газі

Лікарня Аш-Шифа в Секторі Гази. Фото: Reuters

Ізраїльські військові вимагають протягом години евакуювати всіх людей їхньої лікарні "Аш-Шифа" у Секторі Гази. Такий наказ бійці ЦАХАЛу віддали через гучномовці.

Про це пише Bild.

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Так, директору лікарні Мохаммеду Абу Салміджу доручили "забезпечити евакуацію пацієнтів, поранених, переміщених осіб та медичного персоналу".

За даними ООН, зараз у найбільшій лікарні Сектору Гази перебуває близько 2300 пацієнтів, багато з них мають тяжкі захворювання.

Водночас директор лікарні "Насер", яка знаходиться у місті Хан-Юніс на півдні Сектора Гази, повідомив, що внаслідок авіаудару в медустанові загинули 26 людей, ще 23 отримали серйозні поранення.

Нагадаємо, що 15 листопада ізраїльські війська увійшли до найбільшої лікарні Гази та обшукали її кімнати разом з підвалом. Вони вважають, що в тунелях під медзакладом знаходиться штаб-квартира ХАМАС.

Згодом ізраїльські війська взяли під оперативний контроль порт Гази. До цього він був захоплений терористичною організацією ХАМАС.

Також ми писали, що ЦАХАЛ завершив звільнення західної частини міста Газа та зачистив територію від присутності бойовиків ХАМАС.

Крім того, ізраїльська армія заявила про завдання авіаударів по підземних об'єктах ХАМАС. Там переховувалися старші польові командири терористів.