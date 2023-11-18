Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЦАХАЛ наказав евакуювати всіх людей з лікарні Аш-Шифа в Газі arrow

ЦАХАЛ наказав евакуювати всіх людей з лікарні Аш-Шифа в Газі

18 листопада 2023 11:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЦАХАЛ наказав евакуювати всіх людей з лікарні Аш-Шифа в Газі
Лікарня Аш-Шифа в Секторі Гази. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ізраїльські військові вимагають протягом години евакуювати всіх людей їхньої лікарні "Аш-Шифа" у Секторі Гази. Такий наказ бійці ЦАХАЛу віддали через гучномовці.

Про це пише Bild.

Читайте також:

Військові Ізраїлю наказали евакуювати людей з лікарні Аш-Шифа в Газі

Так, директору лікарні Мохаммеду Абу Салміджу доручили "забезпечити евакуацію пацієнтів, поранених, переміщених осіб та медичного персоналу".

За даними ООН, зараз у найбільшій лікарні Сектору Гази перебуває близько 2300 пацієнтів, багато з них мають тяжкі захворювання.

Водночас директор лікарні "Насер", яка знаходиться у місті Хан-Юніс на півдні Сектора Гази, повідомив, що внаслідок авіаудару в медустанові загинули 26 людей, ще 23 отримали серйозні поранення.

Нагадаємо, що 15 листопада ізраїльські війська увійшли до найбільшої лікарні Гази та обшукали її кімнати разом з підвалом. Вони вважають, що в тунелях під медзакладом знаходиться штаб-квартира ХАМАС.

Згодом ізраїльські війська взяли під оперативний контроль порт Гази. До цього він був захоплений терористичною організацією ХАМАС.

Також ми писали, що ЦАХАЛ завершив звільнення західної частини міста Газа та зачистив територію від присутності бойовиків ХАМАС. 

Крім того, ізраїльська армія заявила про завдання авіаударів по підземних об'єктах ХАМАС. Там переховувалися старші польові командири терористів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Актуальне по темі