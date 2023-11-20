Израиль начинает более жесткую фазу войны в Газе, — WSJ
В новом повороте военных действий Израиля, фокус операций перемещается на южные районы сектора Газа. Этот означает, что страна переходит к более жесткой фазе войны.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Израиль начинает жесткую фазу войны в Газе
В сообщении говорится, что целью израильских сил является победа над ХАМАСом и освобождение заложников на фоне усиливающегося гуманитарного кризиса.
Несмотря на то, что северная часть Газы в основном контролируется израильскими войсками, высокопоставленные офицеры и аналитики выражают сомнение в полной нейтрализации военного потенциала ХАМАС и ликвидации его руководства.
Издание также сообщает, что судя по отчетам, на юге военные действия могут усложниться, так как боевики ХАМАС, ограниченные в своих действиях, скорее всего продемонстрируют упорное сопротивление.
Заложники, в свою очередь, представляют собой ключевой элемент в стратегии ХАМАС для преодоления перемещения израильских войск на юг.
Журналисты также подчеркивают, что военные действия на юге сектора Газа могут осложниться из-за наличия большого количества мирных жителей в этом районе.
Напомним, что израильские военные требуют в течение часа эвакуировать всех людей их больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Такой приказ бойцы ЦАХАЛа отдали через громкоговорители.
Читайте Новини.LIVE!