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Израиль начинает более жесткую фазу войны в Газе, — WSJ

20 ноября 2023 13:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Израиль начинает более жесткую фазу войны в Газе, — WSJ
Израильская армия готовится к наступлению. Фото: AP/Ohad Zwigenberg
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В новом повороте военных действий Израиля, фокус операций перемещается на южные районы сектора Газа. Этот означает, что страна переходит к более жесткой фазе войны.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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В сообщении говорится, что целью израильских сил является победа над ХАМАСом и освобождение заложников на фоне усиливающегося гуманитарного кризиса.

Несмотря на то, что северная часть Газы в основном контролируется израильскими войсками, высокопоставленные офицеры и аналитики выражают сомнение в полной нейтрализации военного потенциала ХАМАС и ликвидации его руководства.

Издание также сообщает, что судя по отчетам, на юге военные действия могут усложниться, так как боевики ХАМАС, ограниченные в своих действиях, скорее всего продемонстрируют упорное сопротивление. 

Заложники, в свою очередь, представляют собой ключевой элемент в стратегии ХАМАС для преодоления перемещения израильских войск на юг.

Журналисты также подчеркивают, что военные действия на юге сектора Газа могут осложниться из-за наличия большого количества мирных жителей в этом районе.

Напомним, что израильские военные требуют в течение часа эвакуировать всех людей их больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Такой приказ бойцы ЦАХАЛа отдали через громкоговорители.

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