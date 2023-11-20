З початку війни в Ізраїлі загинули 48 журналістів

Журналісти в Секторі Гази. Фото: Reuters

Від початку воєнних дій в Ізраїлі 7 жовтня загинули щонайменше 48 журналістів та представників ЗМІ. З них 43 палестинці, чотири — громадяни Ізраїлю та один ліванець.

Про це повідомляє Комітет захисту журналістів (CPJ).

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Зазначається, що Комітет розслідує всі повідомлення про загибель, поранення або зникнення безвісти журналістів і працівників ЗМІ під час війни.

Станом на 19 листопада попереднє розслідування показало: щонайменше 48 журналістів і працівників ЗМІ були серед понад 13 тис. загиблих з початку війни.

Найсмертоноснішим днем війни був її перший день — 7 жовтня, тоді загинуло шість журналістів. Другий за кількістю загиблих журналістів день — 18 листопада, тоді загинуло п'ять працівників ЗМІ.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила інформаційним агентствам Reuters і Agence France Press, що не може гарантувати безпеку своїх журналістів, які працюють у Секторі Гази.

Зазначається, що там журналісти стикаються з особливо високими ризиками, оскільки вони намагаються висвітлювати конфлікт під час ізраїльського наземного нападу, включаючи руйнівні ізраїльські авіаудари, порушення зв'язку, дефіцит поставок і тривалі відключення електроенергії.

Нагадаємо, що армія Ізраїлю взяла під оперативний контроль порт Гази. До цього він був захоплений терористичною організацією ХАМАС.

Також ми писали, що ЦАХАЛ завершив звільнення західної частини міста Газа та зачистив територію від присутності бойовиків ХАМАС.

Крім того, ізраїльська армія заявила про завдання авіаударів по підземних об'єктах ХАМАС. Там переховувалися старші польові командири терористів.