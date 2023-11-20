Хезболла випустила понад 1000 снарядів по Ізраїлю з початку війни

Удари Хезболли по Ізраїлю. Фото: picture alliance/AA/O. Coban

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ліванське терористичне угрупування "Хезболла" випустило 1000 боєприпасів по Ізраїлю з 7 жовтня. Відомо, що терористи підтримуються Іраном.

Про це пише Times of Israel.

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19 листопада "Хезболла", не зважаючи на штормову погоду, здійснила нові ракетні обстріли і спровокувала проникнення безпілотників у північні ізраїльські громади, що змусило ізраїльські сили дати відповідь по об'єктах угруповання в Лівані.

Після цього міністр оборони Ізраїлю Галант попередив, що Тегеран посилює свої атаки проти єврейської держави.

"Іран — це корінь ворожості і агресії проти Держави Ізраїль. Війна є багатофронтовою, не зважаючи на те, що її інтенсивність зосереджена на Газі", — сказав він.

Міністр розповів, що з початку війни терористи Хезболли випустили понад 1000 боєприпасів по ізраїльських об'єктах, але через це самі зазнають набагато більшої шкоди.

"Ми збиваємо ракетні загони і вражаємо військові об'єкти та цілі, "Хезболла" платить високу ціну щодня", — наголосив Галант.

За його словами, на Західному березі річки Йордан "є багато спроб здійснити теракти проти ізраїльтян, які щодня припиняються ЦАХАЛом і Шин Бетом.

Нагадаємо, що 15 листопада ізраїльські війська увійшли до найбільшої лікарні Гази та обшукали її кімнати разом з підвалом. Вони вважають, що в тунелях під медзакладом знаходиться штаб-квартира ХАМАС.

Згодом ізраїльські війська взяли під оперативний контроль порт Гази. До цього він був захоплений терористичною організацією ХАМАС.

Також ми писали, що ЦАХАЛ завершив звільнення західної частини міста Газа та зачистив територію від присутності бойовиків ХАМАС.

Крім того, ізраїльська армія заявила про завдання авіаударів по підземних об'єктах ХАМАС. Там переховувалися старші польові командири терористів.