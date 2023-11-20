Хезболла выпустила более 1000 снарядов по Израилю с начала войны
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ливанская террористическая группировка "Хезболла" выпустила 1000 боеприпасов по Израилю с 7 октября. Известно, что террористы поддерживаются Ираном.
Об этом пишет Times of Israel.
Хезболла ударила по Израилю более 1000 боеприпасов
19 ноября "Хезболла", несмотря на штормовую погоду, совершила новые ракетные обстрелы и спровоцировала проникновение беспилотников в северные израильские общины, что заставило израильские силы дать ответ по объектам группировки в Ливане.
После этого министр обороны Израиля Галант предупредил, что Тегеран ужесточает свои атаки против еврейского государства.
"Иран — это корень враждебности и агрессии против Государства Израиль. Война многофронтова, несмотря на то, что ее интенсивность сосредоточена на Газе", — сказал он.
Министр рассказал, что с начала войны террористы Хезболлы выпустили более 1000 боеприпасов по израильским объектам, но из-за этого сами терпят гораздо больший ущерб.
"Мы сбиваем ракетные отряды и поражаем военные объекты и цели, "Хезболла" платит высокую цену каждый день", — подчеркнул Галант.
По его словам, на Западном берегу реки Иордан есть много попыток совершить теракты против израильтян, которые ежедневно прекращаются ЦАХАЛом и Шин Бетом.
Напомним, что 15 ноября израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы и обыскали ее комнаты вместе с подвалом. Они считают, что в туннелях под медучреждением находится штаб-квартира ХАМАС.
Впоследствии израильские войска взяли под оперативный контроль порт Газы. До этого он был увлечен террористической организацией ХАМАС.
Также мы писали, что ЦАХАЛ завершил освобождение западной части Газа и зачистил территорию от присутствия боевиков ХАМАС.
Кроме того, израильская армия заявила о нанесении авиаударов по подземным объектам ХАМАС. Там скрывались старшие полевые командиры террористов.
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