Хезболла выпустила более 1000 снарядов по Израилю с начала войны

Удары Хезболла по Израилю. Фото: picture alliance/AA/O. Coban

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ливанская террористическая группировка "Хезболла" выпустила 1000 боеприпасов по Израилю с 7 октября. Известно, что террористы поддерживаются Ираном.

Об этом пишет Times of Israel.

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19 ноября "Хезболла", несмотря на штормовую погоду, совершила новые ракетные обстрелы и спровоцировала проникновение беспилотников в северные израильские общины, что заставило израильские силы дать ответ по объектам группировки в Ливане.

После этого министр обороны Израиля Галант предупредил, что Тегеран ужесточает свои атаки против еврейского государства.

"Иран — это корень враждебности и агрессии против Государства Израиль. Война многофронтова, несмотря на то, что ее интенсивность сосредоточена на Газе", — сказал он.

Министр рассказал, что с начала войны террористы Хезболлы выпустили более 1000 боеприпасов по израильским объектам, но из-за этого сами терпят гораздо больший ущерб.

"Мы сбиваем ракетные отряды и поражаем военные объекты и цели, "Хезболла" платит высокую цену каждый день", — подчеркнул Галант.

По его словам, на Западном берегу реки Иордан есть много попыток совершить теракты против израильтян, которые ежедневно прекращаются ЦАХАЛом и Шин Бетом.

Напомним, что 15 ноября израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы и обыскали ее комнаты вместе с подвалом. Они считают, что в туннелях под медучреждением находится штаб-квартира ХАМАС.

Впоследствии израильские войска взяли под оперативный контроль порт Газы. До этого он был увлечен террористической организацией ХАМАС.

Также мы писали, что ЦАХАЛ завершил освобождение западной части Газа и зачистил территорию от присутствия боевиков ХАМАС.

Кроме того, израильская армия заявила о нанесении авиаударов по подземным объектам ХАМАС. Там скрывались старшие полевые командиры террористов.