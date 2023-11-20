С начала войны в Израиле погибли 48 журналистов

Журналисты в секторе Газа. Фото: Reuters

С начала военных действий в Израиле 7 октября погибли, по меньшей мере, 48 журналистов и представителей СМИ. Из них 43 палестинца, четыре — граждане Израиля и один ливанец.

Об этом сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).

Читайте также:

Погибшие журналисты во время войны в Израиле

Отмечается, что Комитет расследует все сообщения о гибели, ранении или пропаже без вести журналистов и работников СМИ во время войны.

По состоянию на 19 ноября предварительное расследование показало: по меньшей мере, 48 журналистов и работников СМИ были среди более 13 тыс. погибших с начала войны.

Самым смертоносным днем войны был ее первый день — 7 октября, тогда погибли шесть журналистов. Второй по количеству погибших журналистов день — 18 ноября, тогда погибли пять работников СМИ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила информационным агентствам Reuters и Agence France Press, что не может обеспечить безопасность своих журналистов, работающих в Секторе Газа.

Отмечается, что журналисты сталкиваются с особо высокими рисками, поскольку они пытаются освещать конфликт во время израильского наземного нападения, включая разрушительные израильские авиаудары, нарушения связи, дефицит поставок и длительные отключения электроэнергии.

Напомним, что армия Израиля взяла под оперативный контроль порт Газы. До этого он был увлечен террористической организацией ХАМАС.

Также мы писали, что ЦАХАЛ завершил освобождение западной части Газа и зачистил территорию от присутствия боевиков ХАМАС.

Кроме того, израильская армия заявила о нанесении авиаударов по подземным объектам ХАМАС. Там скрывались старшие полевые командиры террористов.