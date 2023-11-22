Израиль уничтожил 400 подземных тоннелей ХАМАС

Израильские военные. Фото: REUTERS/Amir Cohen TPX IMAGES OF THE DAY

Израильские военные уничтожили 400 подземных тоннелей ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, боевики соорудили сеть под населенными пунктами по всему сектору Газа.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

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Израильские военные рассказали, что многие шахты, ведущие к сети тоннелей, расположены на территории гражданских больниц, школ и домов.

Уничтоженный подземный тоннель ХАМАС. Фото: t.me/idfofficial

"Подразделение специального назначения "Яхалом" Боевого инженерного корпуса сыграло значительную роль в выявлении и уничтожении этих шахт, используя различные методы", — говорится в сообщении.

Пост Армии обороны Израиля. Фото: скриншот

Напомним, правительство Израиля после шестичасовых переговоров одобрило соглашение с ХАМАСом об освобождении примерно 50 заложников, похищенных в Газе во время террористической атаки 7 октября. Кроме того, стороны пришли к соглашению о паузе в боевых действиях и освобождении в ответ части палестинских заключенных из израильских тюрем.

Также мы писали, что в новом повороте военных действий Израиля фокус операций перемещается в южные районы сектора Газа. Это означает, что страна переходит к более жесткой фазе войны.