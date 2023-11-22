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Израиль уничтожил 400 подземных тоннелей ХАМАС

22 ноября 2023 15:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Израиль уничтожил 400 подземных тоннелей ХАМАС
Израильские военные. Фото: REUTERS/Amir Cohen TPX IMAGES OF THE DAY
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Израильские военные уничтожили 400 подземных тоннелей ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, боевики соорудили сеть под населенными пунктами по всему сектору Газа.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

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Уничтожение подземных тоннелей ХАМАС

Израильские военные рассказали, что многие шахты, ведущие к сети тоннелей, расположены на территории гражданских больниц, школ и домов.

Уничтоженный подземный тоннель ХАМАС
Уничтоженный подземный тоннель ХАМАС. Фото: t.me/idfofficial

"Подразделение специального назначения "Яхалом" Боевого инженерного корпуса сыграло значительную роль в выявлении и уничтожении этих шахт, используя различные методы", — говорится в сообщении.

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Пост Армии обороны Израиля. Фото: скриншот

Напомним, правительство Израиля после шестичасовых переговоров одобрило соглашение с ХАМАСом об освобождении примерно 50 заложников, похищенных в Газе во время террористической атаки 7 октября. Кроме того, стороны пришли к соглашению о паузе в боевых действиях и освобождении в ответ части палестинских заключенных из израильских тюрем.

Также мы писали, что в новом повороте военных действий Израиля фокус операций перемещается в южные районы сектора Газа. Это означает, что страна переходит к более жесткой фазе войны.

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