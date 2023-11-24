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ХАМАС освободил из плена первую группу людей

24 ноября 2023 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ХАМАС освободил из плена первую группу людей
Люди в Газе. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Палестинское радикальное движение ХАМАС освободило из плена первую группу людей. Речь идет о 13 израильских заложниках и 12 рабочих из Таиланда.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Пленных передали сотрудникам Красного Креста. Совсем скоро они пересекут пункт пропуска "Рафах" на границе сектора Газа и Египта.

The Times of Israel пишет, что освобождение заложников будет проходить в четыре этапа, которые определены соглашением, ранее заключенным сторонами конфликта.

Помимо израильских заложников ХАМАС отпустил 12 рабочих из Таиланда.

BBC пишет, что освобождение граждан Таиланда не является частью соглашения между Израилем и ХАМАС, заключенного при посредничестве Катара.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Катара заявили, что при посредничестве страны Израиль и ХАМАС достигли перемирия. Режим прекращения огня начался сегодня утром.

Также мы писали, что сегодня днем из Ливана было совершено несколько пусков ракет в разные места на севере Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по источникам огня.

Добавим, израильские военные уничтожили 400 подземных тоннелей ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, боевики соорудили сеть под населенными пунктами по всему сектору Газа.

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