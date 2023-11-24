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ХАМАС звільнив з полону першу групу людей

24 листопада 2023 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ХАМАС звільнив з полону першу групу людей
Люди в Газі. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Палестинський радикальний рух ХАМАС звільнив з полону першу групу людей. Йдеться про 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Полонених передали співробітникам Червоного Хреста. Зовсім скоро вони перетнуть пункт пропуску "Рафах" на кордоні сектора Гази та Єгипту.

The Times of Israel пише, що звільнення заручників проходитиме в чотири етапи, які визначені угодою, яку раніше уклали сторони конфлікту.

Окрім ізраїльських заручників, ХАМАС відпустив 12 робітників із Таїланду.

BBC пише, що звільнення громадян Таїланду не є частиною угоди між Ізраїлем і ХАМАС, укладеної за посередництвом Катару.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Катару заявили, що при посередництві країни Ізраїль та ХАМАС досягли перемир'я. Режим припинення вогню розпочався сьогодні зранку. 

Також ми писали, що сьогодні вдень з Лівану було здійснено кілька пусків ракет в різні місця на півночі Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по джерелах вогню.

Додамо, ізраїльські військові знищили 400 підземних тунелів ХАМАС. За інформацією ЦАХАЛ, бойовики спорудили мережу під населеними пунктами у всьому секторі Гази.

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