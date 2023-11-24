Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Сьогодні вранці між Ізраїлем та ХАМАСом почалося чотириденне тимчасове перемирʼя. Згідно з умовами, на це час мають припинити вогонь та відпустити заручників.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом

Як відомо, згідно з тимчасовим оголошеним перемир'ям, сьогодні близько 16:00 за місцевим часом мають звільнити перших 13 ізраїльських заручників. Загалом, за це час мають відпустити 50 заручників. Водночас з ізраїльських в'язниць звільнять 39 палестинських ув'язнених, жінок та неповнолітніх, всього 150.

Як відомо, основними посередниками виступили Катар, Єгипет та США. Ізраїльських заручників спершу перевезуть до Єгипту, палестинських ув'язнених — на Західний берег, який контролює Палестинська адміністрація.

Зазначається, що за звільнення кожних десяти заручників Ізраїль погоджується ще на один день перемир'я та припинення вогню.

Окрім того, Армія оборони Ізраїлю наголосила, що перемир'я — це не закінчення війни і розкидали листівки над Газою із закликом для місцевих жителів не повертатися до своїх домівок на півночі анклаву.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Катару заявили, що при посередництві країни Ізраїль та ХАМАС досягли перемир'я. Режим припинення вогню розпочався в п'ятницю зранку, 24 листопада.

Додамо, раніше уряд Ізраїлю після шестигодинних переговорів схвалив угоду з ХАМАС про звільнення приблизно 50 заручників, які були викрадені в Газі під час терористичної атаки 7 жовтня. Ще раніше, за повідомленням WSJ, Ізраїль починає більш жорстку фазу війни на півдні сектору Гази.