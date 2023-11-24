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Между Израилем и ХАМАСом началось четырехдневное временное перемирие

24 ноября 2023 10:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Между Израилем и ХАМАСом началось четырехдневное временное перемирие
Израильские военные. Фото: REUTERS/Amir Cohen
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром между Израилем и ХАМАСом началось четырехдневное временное перемирие. Согласно условиям, на это время должны прекратить огонь и отпустить заложников.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Как известно, согласно временному объявленному перемирию, сегодня около 16:00 по местному времени должны освободить первые 13 израильских заложников. Всего за это время должны отпустить 50 заложников. В то же время из израильских тюрем освободят 39 палестинских заключенных, женщин и несовершеннолетних, всего 150.

Как известно, основными посредниками выступили Катар, Египет и США. Израильских заложников сначала перевезут в Египет, палестинских заключенных — на Западный берег, который контролирует Палестинская администрация.

За освобождение каждых десяти заложников Израиль соглашается еще на один день перемирия и прекращения огня.

Кроме того, Армия обороны Израиля подчеркнула, что перемирие — это не окончание войны и разбрасывали листовки над Газой с призывом для местных жителей не возвращаться в свои дома на севере анклава.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Катара заявили, что при посредничестве страны Израиль и ХАМАС достигли перемирия. Режим прекращения огня начался в пятницу утром, 24 ноября.

Добавим, ранее правительство Израиля после шестичасовых переговоров одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении примерно 50 заложников, которые были похищены в Газе во время террористической атаки 7 октября. Еще раньше, по сообщению WSJ стало известно, что Израиль начинает более жесткую фазу войны на юге сектора Газа.

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