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Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я — МЗС Катару назвало дату

23 листопада 2023 17:45
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Ілля Рябінін
редактор
Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я — МЗС Катару назвало дату
Екіпажі ізраїльських танків "Меркава" в секторі Гази. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві закордонних справ Катару заявили, що при посередництві країни Ізраїль та ХАМАС досягли перемир'я. Режим припинення вогню розпочнеться в п'ятницю зранку. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Катару.

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Повідомляється, що угода про припинення вогню при посередництві Катару діятиме 4 дні. Вона розпочнеться у п'ятницю о 7:00 ранку. 

Екіпажі ізраїльських танків "Меркава" в секторі Гази. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Заява ізраїльського МЗС. Джерело: Twitter

Як прокоментував речник катарського МВС на умовах анонімності виданню The Times if Israel, в уряді Беньяміна Нетаньягу поки що ніяк не відреагували на інформацію від Катару.

Попередньо обговорювалося, що в рамках угоди буде звільнено 50 ізраїльських заручників, а Ізраїль випустить 150 палестинських жінок та підлітків з в'язниць. Ба більше, Ізраїль навіть погоджувався на чотириденне припинення вогню в секторі Гази.

Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я — МЗС Катару назвали дату
Ізраїльські танки "Меркава" готуються наступу в секторі Гази. Джерело: REUTERS/Alexander Ermochenko

Нагадаємо, що раніше уряд Ізраїлю після шестигодинних переговорів схвалив угоду з ХАМАСом про звільнення приблизно 50 заручників, які були викрадені в Газі під час терористичної атаки 7 жовтня. Ще раніше за повідомленням WSJ, Ізраїль починає більш жорстку фазу війни на півдні сектору Гази.

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