Израиль и ХАМАС договорились о перемирии — МИД Катара назвало дату
В Министерстве иностранных дел Катара заявили, что при посредничестве страны Израиль и ХАМАС достигли перемирия. Режим прекращения огня начнется в пятницу утром.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Катара.
Израиль и ХАМАС прекращают огонь
Сообщается, что соглашение о прекращении огня при посредничестве Катара будет действовать 4 дня. Оно начнется в пятницу в 7:00 утра.
Как прокомментировал представитель катарского МВД на условиях анонимности изданию The Times if Israel, в правительстве Биньямина Нетаньяху пока никак не отреагировали на информацию от Катара.
Предварительно обсуждалось, что в рамках соглашения будут освобождены 50 израильских заложников, а Израиль выпустит 150 палестинских женщин и подростков из тюрем. Более того, Израиль даже соглашался на четырехдневное прекращение огня в секторе Газа.
Напомним, что ранее правительство Израиля после шестичасовых переговоров одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении примерно 50 заложников, похищенных в Газе во время террористической атаки 7 октября. Еще раньше, по сообщению WSJ, Израиль начинает более жесткую фазу войны на юге сектора Газа.
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