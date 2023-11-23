Израиль и ХАМАС договорились о перемирии — МИД Катара назвало дату

Экипажи израильских танков "Меркава" в секторе Газа. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В Министерстве иностранных дел Катара заявили, что при посредничестве страны Израиль и ХАМАС достигли перемирия. Режим прекращения огня начнется в пятницу утром.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Катара.

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Сообщается, что соглашение о прекращении огня при посредничестве Катара будет действовать 4 дня. Оно начнется в пятницу в 7:00 утра.

Заявление израильского МИДа. Источник: Twitter

Как прокомментировал представитель катарского МВД на условиях анонимности изданию The Times if Israel, в правительстве Биньямина Нетаньяху пока никак не отреагировали на информацию от Катара.

Предварительно обсуждалось, что в рамках соглашения будут освобождены 50 израильских заложников, а Израиль выпустит 150 палестинских женщин и подростков из тюрем. Более того, Израиль даже соглашался на четырехдневное прекращение огня в секторе Газа.

Израильские танки "Меркава" готовятся к наступлению в секторе Газа. Источник: REUTERS/Alexander Ermochenko

Напомним, что ранее правительство Израиля после шестичасовых переговоров одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении примерно 50 заложников, похищенных в Газе во время террористической атаки 7 октября. Еще раньше, по сообщению WSJ, Израиль начинает более жесткую фазу войны на юге сектора Газа.