Ізраїль обстріляли з території Лівану, ЦАХАЛ підняв винищувачі

Бойовики терористичної організації "Хезболла". Фото: Reuters

Сьогодні вдень з Лівану було здійснено кілька пусків ракет в різні місця на півночі Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по джерелах вогню.

Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

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"Винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані, включаючи стартові майданчики, з яких протягом останніх кількох днів здійснювалися запуски в бік Ізраїлю, і кілька військових об'єктів, де діяли терористи "Хезболли"", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві закордонних справ Катару заявили, що при посередництві країни Ізраїль та ХАМАС досягли перемир'я. Режим припинення вогню розпочнеться в п'ятницю зранку.

Нагадуємо, що ізраїльські військові знищили 400 підземних тунелів ХАМАС. За інформацією ЦАХАЛ, бойовики спорудили мережу під населеними пунктами у всьому секторі Гази.