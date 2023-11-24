Ізраїль обстріляли з території Лівану, ЦАХАЛ підняв винищувачі
Сьогодні вдень з Лівану було здійснено кілька пусків ракет в різні місця на півночі Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по джерелах вогню.
Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю.
Терористи обстріляли Ізраїль з території Лівану
"Винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані, включаючи стартові майданчики, з яких протягом останніх кількох днів здійснювалися запуски в бік Ізраїлю, і кілька військових об'єктів, де діяли терористи "Хезболли"", — говориться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві закордонних справ Катару заявили, що при посередництві країни Ізраїль та ХАМАС досягли перемир'я. Режим припинення вогню розпочнеться в п'ятницю зранку.
Нагадуємо, що ізраїльські військові знищили 400 підземних тунелів ХАМАС. За інформацією ЦАХАЛ, бойовики спорудили мережу під населеними пунктами у всьому секторі Гази.
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