Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Израиль обстреляли с территории Ливана, ЦАХАЛ поднял истребители arrow

Израиль обстреляли с территории Ливана, ЦАХАЛ поднял истребители

24 ноября 2023 09:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Израиль обстреляли с территории Ливана, ЦАХАЛ поднял истребители
Боевики террористической организации "Хезболла". Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня днем из Ливана было совершено несколько пусков ракет в разные места на севере Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по источникам огня.

Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.

Читайте также:
цехал
В ЦАХАЛ сообщили об обстрелах. Фото: скриншот

Террористы обстреляли Израиль с территории Ливана

"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане, включая стартовые площадки, с которых в течение последних нескольких дней осуществлялись запуски в сторону Израиля, и несколько военных объектов, где действовали террористы "Хезболлы"", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве иностранных дел Катара заявили, что при посредничестве страны Израиль и ХАМАС достигли перемирия. Режим прекращения огня начнется в пятницу утром.

Напомним, что израильские военные уничтожили 400 подземных тоннелей ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, боевики соорудили сеть под населенными пунктами по всему сектору Газа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме