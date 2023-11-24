Израиль обстреляли с территории Ливана, ЦАХАЛ поднял истребители

Боевики террористической организации "Хезболла". Фото: Reuters

Сегодня днем из Ливана было совершено несколько пусков ракет в разные места на севере Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по источникам огня.

Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.

Читайте также:

В ЦАХАЛ сообщили об обстрелах. Фото: скриншот

Террористы обстреляли Израиль с территории Ливана

"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане, включая стартовые площадки, с которых в течение последних нескольких дней осуществлялись запуски в сторону Израиля, и несколько военных объектов, где действовали террористы "Хезболлы"", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве иностранных дел Катара заявили, что при посредничестве страны Израиль и ХАМАС достигли перемирия. Режим прекращения огня начнется в пятницу утром.

Напомним, что израильские военные уничтожили 400 подземных тоннелей ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, боевики соорудили сеть под населенными пунктами по всему сектору Газа.