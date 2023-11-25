У Тель-Авіві тисячі людей вийшли на протест з вимогою звільнити всіх заручників ХАМАС

Люди на протесті в Тель-Авіві. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

У Тель-Авіві проходить масовий мітинг, де тисячі громадян зібралися, щоб вимагати негайного звільнення заручників, які утримують ХАМАС. Ця подія послідувала за заявою ХАМАС про відстрочку звільнення заручників, попри настання другого дня перемир'я з Ізраїлем.

Про це повідомляє jpost.com.

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Приблизно 100 000 людей зібралися на площі в Тель-Авіві в суботу ввечері, щоб відзначити 50 днів з моменту викрадення понад 240 людей у Газі. Мітинг, організований Форумом заручників та зниклих безвісти, висловив сильну підтримку та національну єдність.

Попри запланований початок о 20:00, вже до 19:00 площі та вулиці були переповнені тисячами учасників. Мітинг нагадав більш ніж 40 тижнів протестів проти уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та його запропонованої судової реформи, при цьому було видно ізраїльські прапори та сильні емоції учасників.

ХАМАС затягує зі звільненням заручників

Видання The Times of Israel повідомляє, що бойовики ХАМАС оголосили про своє рішення відкласти звільнення другої групи заручників. Ця заява надійшла після повідомлення представника ХАМАС агентству France Press про те, що звільнення вже почалося.

Відкладення звільнення заручників ХАМАС пояснив недотриманням Ізраїлем умов угоди, зокрема в'їздом вантажівок із гуманітарною допомогою до північної частини сектору Гази та невиконанням стандартів звільнення ув'язнених.

Проте Ізраїль надав доступ для 200 вантажівок відповідно до умов угоди, і ізраїльський військовий представник COGAT повідомив, що 50 із цих вантажівок досягли північної частини сектору Газа.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Катару заявили, що за посередництва країни Ізраїль і ХАМАС досягли перемир'я. Режим припинення вогню розпочався сьогодні вранці.

Також ми писали, що сьогодні вдень з Лівану було здійснено кілька пусків ракет у різні місця на півночі Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по джерелах вогню.

Додамо, ізраїльські військові знищили 400 підземних тунелів ХАМАС. За інформацією ЦАХАЛ, бойовики спорудили мережу під населеними пунктами по всьому сектору Гази.