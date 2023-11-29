Израиль и ХАМАС намерены освободить больше людей — с чем это связано

Палестинцы празднуют передачу заложников. Фото: Reuters

В преддверии окончания шестидневного перемирия в среду, ХАМАС и Израиль готовятся к новому этапу обмена заложниками и заключёнными. В фокусе общественного внимания находится возможность продления перемирия через усилия катарских посредников.

Об этом сообщает Reuters.

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Освобождение заложников — что известно

Израильские новостные агентства, ссылаясь на офис премьер-министра, сообщили о получении списка заложников, которых ХАМАС планирует освободить. Официальных комментариев от канцелярии премьер-министра пока не поступало.

Кроме того, со стороны Израиля поступило заявление о возможности продления перемирия, при условии освобождения ХАМАСом минимум 10 израильских заложников ежедневно. Поскольку в плену остаются в основном мужчины, переговоры могут касаться их освобождения после среды.

Сколько заложников освободили Израиль и ХАМАС

Издание уточняет, что ХАМАС и союзная группировка "Исламский джихад" во вторник освободили 12 заложников, включая израильтян и иностранных граждан. Среди освобождённых были женщины и дети. Они прошли первичный медосмотр и были направлены в израильские больницы для встречи с семьями.

В ответ Израиль освободил 30 палестинцев из тюрем на Западном берегу и в Иерусалиме. Согласно Клубу палестинских заключённых, среди освобождённых были женщины и молодые мужчины. Таким образом, число палестинцев, освобождённых в рамках перемирия, достигло 180.

Напомним, что 24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось четырехдневное временное перемирие. Согласно условиям, в настоящее время должны прекратить огонь и отпустить заложников.

Вскоре, боевики ХАМАСа освободили из плена первую группу людей. Речь идет о 13 израильских заложниках и 12 рабочих из Таиланда. А уже на следующий день, в Тель-Авиве состоялся массовый митинг, где тысячи граждан собрались, чтобы потребовать немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.