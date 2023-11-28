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ХАМАС освободил еще 11 заложников в обмен на 33 палестинца

28 ноября 2023 08:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ХАМАС освободил еще 11 заложников в обмен на 33 палестинца
Боевики ХАМАС освобождают заложников. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Боевики ХАМАСа отпустили еще 11 заложников вчера, 27 ноября. Израиль в обмен на это должен был выпустить 33 палестинца, среди которых три женщины и 30 детей.

Об этом сообщает The Guardian.

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Что известно об обмене заложниками

Отмечается, что освобожденные израильтяне были заложниками террористов ХАМАС 52 дня, а освобожденные палестинцы были арестованы, осуждены и поставлены перед судом за преступления против безопасности. Среди заложников отпущенных боевиками — граждане Германии, Франции и Аргентины, а также трехлетние близнецы.

По данным спикера по вопросам национальной безопасности в Белом доме Джона Кирби, среди удерживаемых заложников все еще есть американцы, но их точное количество пока неизвестно.

Среди освобожденных из израильской тюрьмы один из детей рассказал, что на прошлой неделе он был избит израильскими охранниками, и ему сломали руку и палец. Подросток сказал, что ему не оказывали никакой помощи в тюрьме в пустыне Негев, несмотря на его ранения, и только перевязали его руку после освобождения Красного Креста.

Также известно, что перед началом обмена заложниками и пленными Общество палестинских заключенных заявило, что Израиль содержит 7200 заключенных, среди них 88 женщин и 250 детей. Всего с 7 октября Израиль арестовал еще 3 260 палестинцев, в том числе 120 женщин и более 200 детей.

В общем, Израиль и ХАМАС продлили перемирие еще на два дня.

Напомним, что 24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось четырехдневное временное перемирие. Согласно условиям, в настоящее время должны прекратить огонь и отпустить заложников.

В тот же день палестинское радикальное движение ХАМАС освободило из плена первую группу людей. Речь идет о 13 израильских заложниках и 12 рабочих из Таиланда.

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