Ізраїль та ХАМАС продовжили перемир'я ще на два дні, — CNN

Ізраїльські військові. Фото: Reuters

Ізраїльська армія та бойовики ХАМАС продовжили перемир'я в Секторі Гази ще на два дні. Про досягнення угоди між сторонами оголосив Катар.

Про це пише CNN.

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Так, міністерство закордонних справ Катару оголосило про досягнення домовленості про продовження перемир'я в Секторі Гази ще на два дні.

Як пише видання з посиланням на коментар представника ізраїльського уряду, ця заява була зроблена після того, як президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Катару.

Раніше Єгипет заявив, що тривають зусилля щодо продовження паузи ще на два дні. Бойовики ХАМАСу заявили, що домовилися з Катаром і Єгиптом про продовження перемир'я ще на два дні "на тих же умовах, які були досягнуті раніше".

Нагадаємо, що 24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалося чотириденне тимчасове перемирʼя. Згідно з умовами, на це час мають припинити вогонь та відпустити заручників.

Того ж дня палестинський радикальний рух ХАМАС звільнив із полону першу групу людей. Йдеться про 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду.