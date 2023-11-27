Ізраїль та ХАМАС продовжили перемир'я ще на два дні, — CNN
Ізраїльська армія та бойовики ХАМАС продовжили перемир'я в Секторі Гази ще на два дні. Про досягнення угоди між сторонами оголосив Катар.
Про це пише CNN.
Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом
Так, міністерство закордонних справ Катару оголосило про досягнення домовленості про продовження перемир'я в Секторі Гази ще на два дні.
Як пише видання з посиланням на коментар представника ізраїльського уряду, ця заява була зроблена після того, як президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Катару.
Раніше Єгипет заявив, що тривають зусилля щодо продовження паузи ще на два дні. Бойовики ХАМАСу заявили, що домовилися з Катаром і Єгиптом про продовження перемир'я ще на два дні "на тих же умовах, які були досягнуті раніше".
Нагадаємо, що 24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалося чотириденне тимчасове перемирʼя. Згідно з умовами, на це час мають припинити вогонь та відпустити заручників.
Того ж дня палестинський радикальний рух ХАМАС звільнив із полону першу групу людей. Йдеться про 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду.
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