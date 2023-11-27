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Израиль и ХАМАС продлили перемирие еще на два дня, — CNN

27 ноября 2023 19:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Израиль и ХАМАС продлили перемирие еще на два дня, — CNN
Израильские военные. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Израильская армия и боевики ХАМАС продлили перемирие в Секторе Газа еще на два дня. О достижении соглашения между сторонами объявил Катар.

Об этом пишет CNN.

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Так, министерство иностранных дел Катара объявило о достижении договоренности о продлении перемирия в Секторе Газа еще на два дня.

Как пишет издание со ссылкой на комментарий представителя израильского правительства, это заявление было сделано после того, как президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Катара.

Ранее Египет заявил, что продолжаются усилия по продлению паузы еще на два дня. Боевики ХАМАС заявили, что договорились с Катаром и Египтом о продлении перемирия еще на два дня "на тех же условиях, которые были достигнуты ранее".

Напомним, что 24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось четырехдневное временное перемирие. Согласно условиям, на это время прекратить огонь и отпустить заложников.

В тот же день палестинское радикальное движение ХАМАС освободило из плена первую группу людей. Речь идет о 13 израильских заложниках и 12 рабочих из Таиланда.

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