Израиль и ХАМАС продлили перемирие еще на два дня, — CNN

Израильские военные. Фото: Reuters

Израильская армия и боевики ХАМАС продлили перемирие в Секторе Газа еще на два дня. О достижении соглашения между сторонами объявил Катар.

Об этом пишет CNN.

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Так, министерство иностранных дел Катара объявило о достижении договоренности о продлении перемирия в Секторе Газа еще на два дня.

Как пишет издание со ссылкой на комментарий представителя израильского правительства, это заявление было сделано после того, как президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Катара.

Ранее Египет заявил, что продолжаются усилия по продлению паузы еще на два дня. Боевики ХАМАС заявили, что договорились с Катаром и Египтом о продлении перемирия еще на два дня "на тех же условиях, которые были достигнуты ранее".

Напомним, что 24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось четырехдневное временное перемирие. Согласно условиям, на это время прекратить огонь и отпустить заложников.

В тот же день палестинское радикальное движение ХАМАС освободило из плена первую группу людей. Речь идет о 13 израильских заложниках и 12 рабочих из Таиланда.