ХАМАС звільнив ще 11 заручників в обмін на 33 палестинців

Бойовики ХАМАС звільняють заручників. Фото: REUTERS

Бойовики ХАМАС відпустили ще 11 заручників вчора, 27 листопада. Ізраїль в обмін на це мав випустити 33 палестинці, серед яких трьох жінок і 30 дітей.

Про це повідомляє The Guardian.

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Що відомо про обмін заручниками

Зазначається, що звільнені ізраїльтяни були заручниками терористів ХАМАС 52 дні, а звільнені палестинці були ув'язненими, засудженими та поставленими перед судом за злочини проти безпеки. Серед заручників бойовиків, яких відпустили — громадяни Німеччини, Франції та Аргентини, а також трирічні близнюки.

За даними речника з питань національної безпеки в Білому домі Джона Кірбі, серед утримуваних заручників все ще є американці, але їхня точна кількість наразі невідома.

Серед звільнених з ізраїльської в'язниці один із дітей розповів, що минулого тижня його побили ізраїльські охоронці, і йому зламали руку й палець. Підліток сказав, що йому не надавали ніякої допомоги у в'язниці в пустелі Негев, попри його поранення, і лише перев'язали його руку після того, як його звільнили Червоний Хрест.

Також відомо, що перед тим, як минулого тижня почався обмін заручниками та полоненими, Товариство палестинських в'язнів заявило, що Ізраїль утримує 7200 ув'язнених, серед них 88 жінок і 250 дітей. Загалом, з 7 жовтня Ізраїль заарештував ще 3 260 палестинців, у тому числі 120 жінок і понад 200 дітей.

Загалом, Ізраїль та ХАМАС продовжили перемир'я ще на два дні.

Нагадаємо, що 24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалося чотириденне тимчасове перемирʼя. Згідно з умовами, на цей час мають припинити вогонь та відпустити заручників.

Того ж дня палестинський радикальний рух ХАМАС звільнив із полону першу групу людей. Йдеться про 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду.