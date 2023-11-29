ХАМАС пообещал освободить россиян из плена из-за позиции Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

ХАМАС выразил благодарность российскому диктатору Владимиру Путину "за его позицию". Боевики пообещали освободить граждан РФ из плена.

Об этом заявил представитель ХАМАС Муса Абу Марзук в соцсети X.

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Благодарность Путину

Марзук сообщил, что был освобожден заложник-россиянин. Это произошло из-за позиции Кремля. Он пообещал также освободить других россиян вне соглашения о перемирии.

"Мы не освобождали никого из израильских мужчин, находящихся в Газе, за исключением россиянина Рона Кривого, которого мы освободили в знак благодарности движения относительно позиции президента РФ Путина. Сегодня еще несколько других россиян будут освобождены вне соглашения о перемирии", — заявил Марзук.

Пост Марзука. Фото: скриншот

В рамках договоренностей с Израилем ХАМАС освобождает только женщин и детей.

Путин прокомментировал теракт ХАМАС на четвертый день после атаки на Израиль. Российский диктатор обвинил США в обострении конфликта на Ближнем Востоке и фактически поддержал палестинцев.

Напомним, боевики ХАМАС отпустили еще 11 заложников 27 ноября. Израиль в обмен на это должен был выпустить 33 палестинца, среди которых три женщины и 30 детей.

Также мы писали, что в преддверии окончания шестидневного перемирия в среду ХАМАС и Израиль готовятся к новому этапу обмена заложниками и заключенными. В фокусе общественного внимания находится возможность продолжения перемирия через усилия катарских посредников.