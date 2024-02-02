Путін планує завершення інтеграції окупованих територій України — у ISW назвали строки

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент держави-агресора Володимир Путін оголосив про плани інтегрувати окуповані українські території до Російської Фередарції впродовж наступних шести років. Також він закликав російські банки активізувати свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Про це розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

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Путін заявив, що тимчасово окуповані території України мають бути на одному рівні з Росією в невизначених "ключових областях" до 2030 року.

Експерти ISW вважають, що це свідчить про те, що Росія приступає до реалізації довгострокових планів і не має на меті піти бодай на якісь територіальні поступки.

Окрім цього, Путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях України. Він зазначив, що суб'єкти РФ налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.

Раніше ми повідомляли, що начальник генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що європейські країни повинні готуватись до ймовірного нападу російського диктатора Володимира Путіна. Він назвав країну, яка може прийняти удар наступною у випадку поразки України.

Нагадуємо, що Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".