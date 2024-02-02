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Путін планує завершення інтеграції окупованих територій України — у ISW назвали строки

2 лютого 2024 09:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Путін планує завершення інтеграції окупованих територій України — у ISW назвали строки
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент держави-агресора Володимир Путін оголосив про плани інтегрувати окуповані українські території до Російської Фередарції впродовж наступних шести років. Також він закликав російські банки активізувати свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Про це розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

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Путін заявив, що тимчасово окуповані території України мають бути на одному рівні з Росією в невизначених "ключових областях" до 2030 року. 

Експерти ISW вважають, що це свідчить про те, що Росія приступає до реалізації довгострокових планів і не має на меті піти бодай на якісь територіальні поступки. 

Окрім цього, Путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях України. Він зазначив, що суб'єкти РФ налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.

Раніше ми повідомляли, що начальник генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що європейські країни повинні готуватись до ймовірного нападу російського диктатора Володимира Путіна. Він назвав країну, яка може прийняти удар наступною у випадку поразки України.

Нагадуємо, що Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".

війна
володимир путін
Україна
деокупація України
окупація
Росія

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