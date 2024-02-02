Путин планирует завершение интеграции оккупированных территорий Украины — в ISW назвали сроки

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент государства-агрессора Владимир Путин объявил о планах интегрировать оккупированные украинские территории в Российскую Федерацию в течение следующих шести лет. Также он призвал российские банки активизировать свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).

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Путин заявил, что временно оккупированные территории Украины должны находиться на одном уровне с Россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года.

Эксперты ISW считают, что это свидетельствует о том, что Россия приступает к реализации долгосрочных планов и не стремится пойти хоть на какие-то территориальные уступки.

Кроме того, Путин призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать работу на оккупированных территориях Украины. Он отметил, что субъекты РФ наладили патронатные сети с оккупированными регионами Украины.

Ранее мы сообщали, что начальник генштаба Румынии Влад Георгице заявил, что европейские страны должны готовиться к вероятному нападению российского диктатора Владимира Путина. Он назвал страну, которая может принять удар последующей в случае поражения Украины.

Напомним, что Россия хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях. Таким образом враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".