Путин планирует завершение интеграции оккупированных территорий Украины — в ISW назвали сроки
Президент государства-агрессора Владимир Путин объявил о планах интегрировать оккупированные украинские территории в Российскую Федерацию в течение следующих шести лет. Также он призвал российские банки активизировать свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).
Что задумал Путин
Путин заявил, что временно оккупированные территории Украины должны находиться на одном уровне с Россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года.
Эксперты ISW считают, что это свидетельствует о том, что Россия приступает к реализации долгосрочных планов и не стремится пойти хоть на какие-то территориальные уступки.
Кроме того, Путин призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать работу на оккупированных территориях Украины. Он отметил, что субъекты РФ наладили патронатные сети с оккупированными регионами Украины.
Ранее мы сообщали, что начальник генштаба Румынии Влад Георгице заявил, что европейские страны должны готовиться к вероятному нападению российского диктатора Владимира Путина. Он назвал страну, которая может принять удар последующей в случае поражения Украины.
Напомним, что Россия хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях. Таким образом враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".
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