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Путін погрожує депортацією мешканцям ТОТ, які лишилися з українськими паспортами

17 жовтня 2023 11:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Путін погрожує депортацією мешканцям ТОТ, які лишилися з українськими паспортами
Депортація українців росіянами. Фото: Reuters, фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Мешканцям тимчасово окупованих територій України, які відмовилися отримати російські паспорти, загрожує депортація. За розпорядженням Путіна, їм можна лишатися за місцем проживання лише до 1 липня 2024 року.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Повідомлення Андрющенка про депортацію. Фото: Скриншот

Депортація мешканців ТОТ

"До 30 вересня 2023 року громадяни України, які проживають в окупованої Донецькій області, повинні були отримати російське громадянство. Ті, хто вирішив не виконувати це, повинні заявити про свою бажання зберегти українське громадянство та відмовитися від складення присяги громадянина Росії", — написав Андрющенко.

Також за інформацією Андрющенка, Путін підписав указ, згідно з яким ці люди мають бути депортовані.

"Відповідно до  указу Путіна, ці люди матимуть право залишатися на місці проживання до 1 липня 2024 року, після чого їх вважатимуть іноземними громадянами або особами без громадянства та ... депортують", — зазначив Андрющенко.

Закрито контрольно пропускний пункт

"В Маріуполь ззовні більше ніяк. Пропускний пункт Лудонька на літовсько-російському кордоні", — зазначив Андрющенко.

Андрющенко нагадав, що саме цей пункт росіяни визначили, як єдиний автошлях для українців на окуповані території. Проте Литва його закрила.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство закордонних справ України прокоментувало запроваджені РФ обмеження на в'їзд на її територію для громадян України з території третіх країн. Там заявили, про високий ризик для особистої безпеки та порадило українцям утриматися від будь-яких поїздок у державу-агресорку.

Нагадаємо, що Держдума Росії затвердила особливий порядок в'їзду до Росії громадян України. За їх словами, цей захід є "тимчасовим".

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