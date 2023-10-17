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Путин угрожает депортацией жителям ВОТ, оставшимся с украинскими паспортами

17 октября 2023 11:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путин угрожает депортацией жителям ВОТ, оставшимся с украинскими паспортами
Депортация украинцев россиянами. Фото: Reuters, фото иллюстративное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Жителям временно оккупированных территорий Украины, отказавшихся получить российские паспорта, грозит депортация. По распоряжению Путина им можно оставаться по месту жительства только до 1 июля 2024 года.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Сообщение Андрющенко о депортации. Фото: Скриншот

Депортация жителей ТОТ

"До 30 сентября 2023 года граждане Украины, проживающие в оккупированной Донецкой области, должны были получить российское гражданство. Решившие не выполнять это должны заявить о своем желании сохранить украинское гражданство и отказаться от принесения присяги гражданина России", — написал Андрющенко.

Также, по информацией Андрющенко, Путин подписал указ, согласно которому эти люди должны быть депортированы.

"В соответствии с указом Путина, эти люди будут иметь право оставаться на месте жительства до 1 июля 2024 года, после чего их будут считать иностранными гражданами или лицами без гражданства и... депортируют", — отметил Андрющенко.

Закрыт контрольно-пропускной пункт

"В Мариуполь снаружи больше никак. Пропускной пункт Лудонька на литовско-российской границе", — отметил Андрющенко.

Андрющенко напомнил, что именно этот пункт россияне определили как единственный автодорог для украинцев на оккупированные территории. Однако Литва его закрыла.

Ранее мы сообщали, что Министерство иностранных дел Украины прокомментировало введенные РФ ограничения на въезд на ее территорию для граждан Украины с территории третьих стран. Там заявили о высоком риске для личной безопасности и посоветовало украинцам воздержаться от любых поездок в государство-агрессорку.

Напомним, что Госдума России утвердила особый порядок въезда в Россию граждан Украины. По их словам, эта мера является "временной".

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