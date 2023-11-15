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Путін розраховує, що світ забуде про Україну, але ми цього не допустимо, — Штайнмаєр

15 листопада 2023 17:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Путін розраховує, що світ забуде про Україну, але ми цього не допустимо, — Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: picture-alliance
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російський президент Володимир Путін розраховує на те, що західні країни забудуть про повномасштабне вторгнення в Україну та звикнуть до нього. Проте Німеччина не планує цього допускати.

Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штанмаєр, пише Tagesschau.

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Німеччина буде підтримувати Україну у війні

Під час виступу на конференції німецько-українського муніципального партнерства в Лейпцигу Штанмаєр наголосив, що Україна зараз особливо потребує підтримки. Все через велику увагу до початку конфлікту на Близькому Сході, коли війна в Україні вже не отримує належної уваги.

"Розрахунок Путіна полягає в тому, що світ має забути про Україну. Німеччина не повинна і не надаватиме російському президенту таку послугу", — сказав президент ФРН.

Він пообіцяв, що Німеччина не буде звикати "до незаконної та нелюдської агресивної війни Росії".

За словами очільника країни, загроза російського режиму існує не лише для України, а й для сусідніх країн. 

Нагадаємо, що Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні проти російської агресії. В результаті країна подвоїть військову допомогу Україні.

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