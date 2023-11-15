Путин рассчитывает, что мир забудет об Украине, но мы этого не допустим, — Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: picture-alliance

Российский президент Владимир Путин рассчитывает на то, что западные страны забудут о полномасштабном вторжении в Украину и привыкнут к нему. Однако Германия не намерена этого допускать.

Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штанмайер, пишет Tagesschau.

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Выступая на конференции немецко-украинского муниципального партнерства в Лейпциге, Штанмайер подчеркнул, что Украина сейчас особенно нуждается в поддержке. Все из-за большого внимания к началу конфликта на Ближнем Востоке, когда война в Украине уже не получает должного внимания.

"Расчет Путина состоит в том, что мир должен забыть об Украине. Германия не должна и не будет оказывать российскому президенту такую услугу", — сказал президент ФРГ.

Он пообещал, что Германия не будет привыкать "к незаконной и бесчеловечной агрессивной войне России".

По словам главы государства, угроза российского режима существует не только для Украины, но и для соседних стран.

Напомним, что Германия продолжает поддерживать Украину в войне против российской агрессии. В результате страна удвоит военную помощь Украине.