Путін вигадав нову концепцію "руского міра" та пояснив яке місце в ньому займає Україна

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін повторив концепцію російської ідентичності. Вона нібито складається з двох частин: "російська нація", яка включає росіян, українців і білорусів, знаходиться в центрі російської ідентичності і ширший "російський світ", що включає інші не східнослов'янські етноси.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Путін виступив із розлогою промовою про російську ідентичність на Всесвітньому російському народному соборі 28 листопада. Диктатор повторив свої попередні заяви про те, що "російська нація" складається з етнічних росіян, білорусів та українців, які були штучно та насильницько розділені через політику.

Також, за даними ISW, він визначив концепцію "русского міра" як об’єднання людей, які відчувають духовний зв’язок з "Батьківщиною", вважають для себе рідною російську мову, є носіями російської історії та культури незалежно від національної та релігійної приналежності. За його словами, РФ чи "русскій мір" не можуть існувати без етнічних росіян, і натякав, що нинішні російські громадяни та "всі інші народи, які жили і живуть в країні" складають Росію.

"Географічно Путін визначив, що "русскій мір" це Київська Русь, Московське царство, Російська імперія, Радянський Союз і сучасна Російська Федерація, вказуючи на те, що концепція Кремля, також включає "російських співвітчизників" у Східній Європі, Кавказі та Середній Азії", — додали в ISW.

Русофобія президента РФ

Путін також розширив своє визначення "західної русофобії", додавши в неї агресію проти інших етнічних груп, таких як татари, чеченці, якути та буряти, окрім етнічних росіян. Він закликав громадян РФ зміцнювати та захищати культурне та релігійне розмаїття Росії. У ISW згадується есе російського президента "Історична єдність росіян і українців", де він виклав схожі думки про ідентичність.

Промова Путіна чітко розмежовує бачення Путіним російської нації як "триєдиного народу", що складається з росіян, білорусів та українців, тоді як інші регіональні ідентичності складають Росію як країну та спільний "русскій мір".

"Артикуляція російської нації (включно з українцями та під домінуванням Москви) повторює давні виправдання Кремлем свого вторгнення в Україну та агресії проти її сусідів, а твердження Путіна про те, що "західна русофобія" впливає на всі етнічні групи в російській державі, ймовірно, має на меті згуртувати підтримку серед російських громадян, які не є етнічними росіянами, для війни Путіна", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, в Росії продовжують зіштовхуватися з недостатньою кількістю кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили через політику Кремля. Така політика не дає росіянам, які втекли з РФ, і трудовим мігрантам стимулу працювати в країні. Також нестача робочої сили зумовлена і посиленням військового потенціалу країни, на що спрямовують кваліфікованих спеціалістів.

Додамо, на тимчасово окупованих територіях України Кремль планує провести президентські вибори. Влада Росії вже наказала провести примусову паспортизацію жителів окупованих земель.