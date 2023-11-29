Путин придумал новую концепцию "русского мира" и объяснил, какое место в нем занимает Украина

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин повторил концепцию русской идентичности. Она состоит из двух частей: "русская нация", которая включает русских, украинцев и белорусов, находится в центре русской идентичности и более широкий "русский мир", включающий другие не восточнославянские этносы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Путин выступил с речью о русской идентичности на Всемирном русском народном соборе 28 ноября. Диктатор повторил свои предварительные заявления о том, что "российская нация" состоит из этнических россиян, белорусов и украинцев, искусственно и насильственно разделенных из-за политики.

Также, по данным ISW, он определил концепцию "русского мира" как объединение людей, чувствующих духовную связь с "Родиной", считающих для себя родным русский язык, являющихся носителями русской истории и культуры независимо от национальной и религиозной принадлежности. По его словам, РФ или "русский мир" не могут существовать без этнических россиян, и намекал, что нынешние российские граждане и "все другие народы, живущие в стране" составляют Россию.

"Географически Путин определил, что "русский мир" это Киевская Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз и современная Российская Федерация, указывая на то, что концепция Кремля также включает "российских соотечественников" в Восточной Европе, Кавказе и Средней Азии", — добавили в ISW.

Русофобия президента РФ

Путин также расширил свое определение "западной русофобии", добавив в нее агрессию против других этнических групп, таких как татары, чеченцы, якуты и буряты, кроме этнических русских. Он призвал граждан РФ укреплять и защищать культурное и религиозное разнообразие России. В ISW упоминается эссе российского президента "Историческое единство россиян и украинцев", где он изложил похожие мнения об идентичности.

Речь Путина четко разграничивает видение Путиным русской нации как "триединого народа", состоящего из россиян, белорусов и украинцев, в то время как другие региональные идентичности составляют Россию как страну и общий "русский мир".

"Артикуляция российской нации (включая украинцев и под доминированием Москвы) повторяет давние оправдания Кремлем своего вторжения в Украину и агрессии против ее соседей, а утверждение Путина о том, что "западная русофобия" влияет на все этнические группы в российском государстве, вероятно, имеет цель сплотить поддержку среди российских граждан, не являющихся этническими россиянами, для войны Путина", — отметили в ISW.

Напомним, в Россия продолжают сталкиваться с недостаточным количеством квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы из-за политики Кремля. Такая политика не дает сбежавшим из РФ россиянам и трудовым мигрантам стимула работать в стране. Также недостаток рабочей силы обусловлен и усилением военного потенциала страны, на что направляют квалифицированных специалистов.

Добавим, что на временно оккупированных территориях Украины Кремль планирует провести президентские выборы. Власти России уже приказали провести принудительную паспортизацию жителей оккупированных земель.