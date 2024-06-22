Яка ймовірність, що Росія застосує ядерну зброю - думка аналітиків ISW

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін в рамках інформаційної кампанії проти України продовжує погрожувати ядерною зброєю. Таким чином він намагається перешкодили подальшій підтримці України від країн Заходу.

Про це пише ISW.

Читайте також:

Ядерні погрози Путіна

"Президент Росії Володимир Путін продовжує посилатися на ядерні загрози в рамках своєї інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб перешкодити подальшій підтримці України з боку Заходу і підірвати узгодження міжнародною спільнотою свого стратегічного бачення перемоги у загарбницькій війні Росії проти України", — йдеться у зведенні.

Так, російський диктатор під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками 21 червня заявив, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування". Також Росія працює над збільшенням свого бойового потенціалу й оборонного промислового виробництва.

А під час візиту до В'єтнаму Путін заявив, що розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині. Водночас він вважає, що стратегічна поразка на полі бою в Україні призведе до "кінця державності Росії.

Аналітики вважають, що він використовує ймовірну поразку, як виправдання та "винятковий випадок" для застосування ядерної зброї, а його заява спрямована на саботаж зусиль Заходу щодо допомоги Україні.

В ISW додали, що так Путін може маніпулювати іноземними лідерами, але малоймовірно, що це призведе до фактичної ядерної ескалації.

Раніше Путін пригрозив Південній Кореї щодо можливих постачань летальної зброї для України. Він назвав це "дуже великою помилкою".

Також ми писали, що Путін та Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.