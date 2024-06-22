Какова вероятность, что Россия применит ядерное оружие – мнение аналитиков ISW

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин в рамках информационной кампании против Украины продолжает угрожать ядерным оружием. Таким образом, он пытается помешать дальнейшей поддержке Украины от стран Запада.

Об этом пишет ISW.

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"Президент России Владимир Путин продолжает ссылаться на ядерные угрозы в рамках своей информационной кампании, направленной на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и сорвать согласование международным сообществом своего стратегического видения победы в захватнической войне России против Украины", — говорится в сводке.

Так, российский диктатор во время выступления перед российскими офицерами-выпускниками 21 июня заявил, что Россия планирует и дальше развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания". Также Россия работает над увеличением боевого потенциала и оборонного промышленного производства.

А во время визита во Вьетнам Путин заявил, что рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине. В то же время он считает, что стратегическое поражение на поле боя в Украине приведет к "концу государственности России".

Аналитики считают, что он использует вероятное поражение в качестве оправдания и "исключительного случая" для применения ядерного оружия, а его заявление направлено на саботаж усилий Запада по помощи Украине.

В ISW добавили, что так Путин может манипулировать иностранными лидерами, но маловероятно, что это приведет к фактической ядерной эскалации.

Ранее Путин пригрозил Южной Корее по поводу возможных поставок летального оружия для Украины. Он назвал это "очень большой ошибкой".

Также мы писали, что Путин и Ким Чен Ин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.