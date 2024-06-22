Какова вероятность, что Россия применит ядерное оружие – мнение аналитиков ISW

Путин придумал оправдание для применения ядерного оружия — в ISW сообщили, какая угроза
Президент России Владимир Путин в рамках информационной кампании против Украины продолжает угрожать ядерным оружием. Таким образом, он пытается помешать дальнейшей поддержке Украины от стран Запада.
Об этом пишет ISW.
Ядерные угрозы Путина
"Президент России Владимир Путин продолжает ссылаться на ядерные угрозы в рамках своей информационной кампании, направленной на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и сорвать согласование международным сообществом своего стратегического видения победы в захватнической войне России против Украины", — говорится в сводке.
Так, российский диктатор во время выступления перед российскими офицерами-выпускниками 21 июня заявил, что Россия планирует и дальше развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания". Также Россия работает над увеличением боевого потенциала и оборонного промышленного производства.
А во время визита во Вьетнам Путин заявил, что рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине. В то же время он считает, что стратегическое поражение на поле боя в Украине приведет к "концу государственности России".
Аналитики считают, что он использует вероятное поражение в качестве оправдания и "исключительного случая" для применения ядерного оружия, а его заявление направлено на саботаж усилий Запада по помощи Украине.
В ISW добавили, что так Путин может манипулировать иностранными лидерами, но маловероятно, что это приведет к фактической ядерной эскалации.
Ранее Путин пригрозил Южной Корее по поводу возможных поставок летального оружия для Украины. Он назвал это "очень большой ошибкой".
Также мы писали, что Путин и Ким Чен Ин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.
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