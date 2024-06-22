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Путин придумал оправдание для применения ядерного оружия — в ISW сообщили, какая угроза

22 июня 2024 07:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Какова вероятность, что Россия применит ядерное оружие – мнение аналитиков ISW
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент России Владимир Путин в рамках информационной кампании против Украины продолжает угрожать ядерным оружием. Таким образом, он пытается помешать дальнейшей поддержке Украины от стран Запада.

Об этом пишет ISW.

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Ядерные угрозы Путина

"Президент России Владимир Путин продолжает ссылаться на ядерные угрозы в рамках своей информационной кампании, направленной на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и сорвать согласование международным сообществом своего стратегического видения победы в захватнической войне России против Украины", — говорится в сводке.

Так, российский диктатор во время выступления перед российскими офицерами-выпускниками 21 июня заявил, что Россия планирует и дальше развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания". Также Россия работает над увеличением боевого потенциала и оборонного промышленного производства.

А во время визита во Вьетнам Путин заявил, что рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине. В то же время он считает, что стратегическое поражение на поле боя в Украине приведет к "концу государственности России".

Аналитики считают, что он использует вероятное поражение в качестве оправдания и "исключительного случая" для применения ядерного оружия, а его заявление направлено на саботаж усилий Запада по помощи Украине.

В ISW добавили, что так Путин может манипулировать иностранными лидерами, но маловероятно, что это приведет к фактической ядерной эскалации.

Ранее Путин пригрозил Южной Корее по поводу возможных поставок летального оружия для Украины. Он назвал это "очень большой ошибкой".

Также мы писали, что Путин и Ким Чен Ин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

владимир путин
ядерное оружие
война в Украине
ядерная опасность
Россия

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