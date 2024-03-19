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Путін використає перемогу на виборах для затяжної війни проти України, — ISW

19 березня 2024 08:23
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Павло Зінченко
редактор
Путін використає перемогу на виборах для затяжної війни проти України, — ISW
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Росії Володимир Путін намагається використати заявлену рекордну явку виборців і підтримку своєї кандидатури в президенти, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні. 18 березня російська Центральна виборча комісія заявила, що російський диктатор переміг на президентських виборах, набравши 87,28% голосів.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) у вівторок, 19 березня.

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Результати виборів у Росії

Очільниця ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що на виборах була зафіксована рекордна явка виборців — 77,44%.

У ЦВК розповідали, що на президентських виборах у Росії 2018 року явка виборців склала 67,47%, а Путін переміг, набравши 76,67% голосів.

В свою чергу, високопоставлені російські чиновники запевняли, що рекордна явка виборців і висока громадська підтримка продемонстрували єдність Росії та довіру до Путіна.

Вибори на ТОТ України

За даними ЦВК, Путін набрав від 88,12% до 95,23% голосів в окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму.

В Інституті вважають, що російська окупаційна влада сфальсифікувала рекордно високу підтримку Путіна в окупованій Україні та примушували громадян України брати участь у виборах, які за своєю суттю були примусовими, враховуючи велику кількість російських військ, які перебувають в окупованій Україні.

Міністерство оборони Росії заявило, що на президентських виборах проголосувало 99,8% особового складу російських збройних сил, з яких 97,27% проголосували за Путіна.

Затяжна війна в Україні

При цьому російський диктатор заявив, що він не очікував таких високих результатів виборів в окупованих регіонах Україн. Він також вважає, що ці результати демонструють, що люди в окупованій Україні "вдячні за захист Росії", і тому Росія, за його словами, зробить все, щоб забезпечити "захист" окупованих  територій України.

Таким чином, Путін продовжує намагатися створити інформаційні умови для виправдання затяжного конфлікту під виглядом "захисту" цивільних осіб в окупованій Україні.

Понад дві тисячі російських членів виборчкомів так званої "ЛНР" близько 20 діб закликали громадян у Луганській області голосувати за Володимира Путіна. Вони заявили, що нібито 92,4 % населення погодилося голосувати на виборах.

А у Новій Каховці, за словами офіційного українського мера цього місті, російська "влада" розпочала вибори ще наприкінці лютого.

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Росія

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