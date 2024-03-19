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Путин использует победу на выборах для затяжной войны против Украины, — ISW

19 марта 2024 08:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путин использует победу на выборах для затяжной войны против Украины, — ISW
Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент России Владимир Путин пытается использовать заявленную рекордную явку избирателей и поддержку своей кандидатуры в президенты для создания информационных условий для затяжной войны в Украине. 18 марта российская Центральная избирательная комиссия заявила, что российский диктатор победил на президентских выборах, набрав 87,28% голосов.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) во вторник, 19 марта.

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Результаты выборов в России

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на выборах была зафиксирована рекордная явка избирателей — 77,44%.

В ЦИК рассказывали, что на президентских выборах в России в 2018 году явка избирателей составила 67,47%, а Путин победил, набрав 76,67% голосов.

В свою очередь высокопоставленные российские чиновники уверяли, что рекордная явка избирателей и высокая общественная поддержка продемонстрировали единство России и доверие к Путину.

Выборы на ВОТ Украины

По данным ЦИК, Путин набрал от 88,12% до 95,23% голосов в оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

В Институте считают, что российские оккупационные власти сфальсифицировали рекордно высокую поддержку Путина в оккупированной Украине и заставляли граждан Украины участвовать в выборах, которые по своей сути были принудительными, учитывая большое количество российских войск, находящихся в оккупированной Украине.

Министерство обороны России заявило, что на президентских выборах проголосовало 99,8% личного состава российских вооруженных сил, из которых 97,27% проголосовали за Путина.

Затяжная война в Украине

При этом российский диктатор заявил, что он не ожидал столь высоких результатов выборов в оккупированных регионах Украины. Он также считает, что эти результаты демонстрируют, что люди в оккупированной Украине "благодарны за защиту России", и потому Россия, по его словам, сделает все, чтобы обеспечить "защиту" оккупированных территорий Украины".

Таким образом Путин продолжает пытаться создать информационные условия для оправдания затяжного конфликта под видом "защиты" гражданских лиц в оккупированной Украине.

Более двух тысяч российских членов избиркомов так называемой "ЛНР" около 20 суток призвали граждан в Луганской области голосовать за Владимира Путина. Они заявили, что якобы 92,4% населения согласились голосовать на выборах.

А в Новой Каховке, по словам официального украинского мэра этого города, российская "власть" начала выборы еще в конце февраля.

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