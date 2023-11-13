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Путіна не назвала — Собчак відповіла, хто розпочав війну в Україні

13 листопада 2023 02:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Путіна не назвала — Собчак відповіла, хто розпочав війну в Україні
Російська журналістка Ксенія Собчак відповіла на запитання про Україну. Фото: російські ЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російська журналістка, яка називає себе опозиціонеркою, дала інтерв'ю російському реп-виконавцю Моргенштерну. У ньому вона, зокрема, відповіла на питання, які стосуються війни в Україні.

Відео опублікували на ютуб.

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Одним з питань, яке прозвучало до Собчак, було: "Хто розпочав війну в Україні?".

"В сенсі, хто розпочав війну? По-факту, першою перетнула кордон Росія на ті території, які були українськими", — сказала вона.

При цьому, від питання, чи розпочав війну конкретно російський президент Володимир Путін, вона ухилилася.

На що Моргенштерн здивовано запитав: "Чому тоді мене визнано іноагентом, а тебе ні?"

Нагадаємо, музикант і шоумен Алішер Моргенштерн, визнаний Мін'юстом РФ іноагентом, зізнався, що сумує за домом і хоче повернутися до Росії, але боїться, що його відправлять на СВО. 

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