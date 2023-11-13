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Путина не назвала - Собчак ответила, кто начал войну в Украине

13 ноября 2023 02:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Путина не назвала - Собчак ответила, кто начал войну в Украине
Российская журналистка Ксения Собчак ответила на вопрос об Украине. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российская журналистка, называющая себя оппозиционеркой, дала интервью российскому рэп-исполнителю Моргенштерну . В нем она, в частности, ответила на вопросы, касающиеся войны в Украине.

Видео опубликовали на ютуб.

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Одним из вопросов, прозвучавших до Собчак, был: "Кто начал войну в Украине?".

" В смысле, кто начал войну? По-факту, первой пересекла границу Россия на те территории, которые были украинскими ", — сказала она.

При этом от вопроса, начал ли войну конкретно российский президент Владимир Путин, она уклонилась.

На что Моргенштерн удивленно спросил: "Почему тогда я признан иноагентом, а тебя нет?"

Напомним, музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн, признанный Минюстом РФ иноагентом, признался, что скучает по дому и хочет вернуться в Россию, но боится, что его отправят на СВО.

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