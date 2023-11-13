Путина не назвала - Собчак ответила, кто начал войну в Украине

Российская журналистка Ксения Собчак ответила на вопрос об Украине. Фото: российские СМИ

Российская журналистка, называющая себя оппозиционеркой, дала интервью российскому рэп-исполнителю Моргенштерну . В нем она, в частности, ответила на вопросы, касающиеся войны в Украине.

Видео опубликовали на ютуб.

Читайте также:

Что сказала Собчак о войне в Украине

Одним из вопросов, прозвучавших до Собчак, был: "Кто начал войну в Украине?".

" В смысле, кто начал войну? По-факту, первой пересекла границу Россия на те территории, которые были украинскими ", — сказала она.

При этом от вопроса, начал ли войну конкретно российский президент Владимир Путин, она уклонилась.

На что Моргенштерн удивленно спросил: "Почему тогда я признан иноагентом, а тебя нет?"

Напомним, музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн, признанный Минюстом РФ иноагентом, признался, что скучает по дому и хочет вернуться в Россию, но боится, что его отправят на СВО.