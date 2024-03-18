Рада Європи збільшила фінансування ЗСУ — відома точна сума
Рада Європи у понеділок, 18 березня, ухвалила рішення про збільшення фінансування потреб Збройних сил України. Нова сума склала п'ять мільярдів євро.
Про це йдеться на офіційному сайті Європарламенту.
Рада ЄС збільшила фінансування ЗСУ
Як повідомляється, відповідне рішення було ухвалено на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС на сьогоднішньому саміті в Брюсселі. Гроші будуть надходити через Європейський фонд миру.
"За допомогою фонду ми продовжуватимемо підтримувати Україну в захисті від загарбницької війни Росії будь-чим завгодно і стільки, скільки нам буде потрібно", — вітає рішення головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
На подію також відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Український солдат — єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", — цитує його слова МЗС України.
Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає перші транші фінансової допомоги від Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду.
Водночас у Єврокомісії виділили оборонним концернам блоку 500 мільйонів євро на виробництво 155-міліметрових снарядів, оскільки до кінця 2025 року ЄС планує досягти виробництва двох мільйонів таких снарядів на рік.
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