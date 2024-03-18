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Рада Європи збільшила фінансування ЗСУ — відома точна сума

18 березня 2024 19:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Рада Європи збільшила фінансування ЗСУ — відома точна сума
Засідання Ради Європи. Фото ілюстративне: REUTERS/Arnd Wiegmann
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Рада Європи у понеділок, 18 березня, ухвалила рішення про збільшення фінансування потреб Збройних сил України. Нова сума склала п'ять мільярдів євро.

Про це йдеться на офіційному сайті Європарламенту

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Як повідомляється, відповідне рішення було ухвалено на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС на сьогоднішньому саміті в Брюсселі. Гроші будуть надходити через Європейський фонд миру. 

"За допомогою фонду ми продовжуватимемо підтримувати Україну в захисті від загарбницької війни Росії будь-чим завгодно і стільки, скільки нам буде потрібно", — вітає рішення головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Рада Європи збільшила фінансування ЗСУ — відома точна сума - фото 1
Допис Борреля. Джерело: Twitter

На подію також відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Український солдат — єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", — цитує його слова МЗС України. 

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає перші транші фінансової допомоги від Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду. 

Водночас у Єврокомісії виділили оборонним концернам блоку 500 мільйонів євро на виробництво 155-міліметрових снарядів, оскільки до кінця 2025 року ЄС планує досягти виробництва двох мільйонів таких снарядів на рік.

Дмитро Кулеба
ЗСУ
Україна
Європарламент
ЄС

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