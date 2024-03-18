Совет Европы увеличил финансирование ВСУ — известна точная сумма
Совет Европы в понедельник, 18 марта, принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины. Новая сумма составила пять миллиардов евро.
Об этом говорится на официальном сайте Европарламента.
Совет ЕС увеличил финансирование ВСУ
Соответствующее решение было принято на встрече министров иностранных дел стран ЕС на сегодняшнем саммите в Брюсселе. Деньги будут поступать через Европейский фонд мира.
"С помощью фонда мы будем продолжать поддерживать Украину в защите от захватнической войны России чем угодно и столько, сколько нам потребуется", — приветствует решение главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
На событие также отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
" Украинский солдат — единственная надежда Европы на сохранение мира. Не должно быть никаких ограничений или задержек в обеспечении украинских военных всем, в чем они нуждаются, чтобы сломать позвоночник российским оккупационным войскам на украинской земле", — цитирует его слова МИД Украины.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина получит первые транши финансовой помощи Европейского союза и Международного валютного фонда.
В то же время, в Еврокомиссии выделили оборонным концернам блока 500 миллионов евро на производство 155-миллиметровых снарядов, поскольку до конца 2025 года ЕС планирует достичь производства двух миллионов таких снарядов в год.
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