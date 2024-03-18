Совет Европы увеличил финансирование ВСУ — известна точная сумма

Заседание Совета Европы. Фото иллюстративное: REUTERS/Arnd Wiegmann

Совет Европы в понедельник, 18 марта, принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины. Новая сумма составила пять миллиардов евро.

Об этом говорится на официальном сайте Европарламента.

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Соответствующее решение было принято на встрече министров иностранных дел стран ЕС на сегодняшнем саммите в Брюсселе. Деньги будут поступать через Европейский фонд мира.

"С помощью фонда мы будем продолжать поддерживать Украину в защите от захватнической войны России чем угодно и столько, сколько нам потребуется", — приветствует решение главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Пост Борреля. Источник: Twitter

На событие также отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

" Украинский солдат — единственная надежда Европы на сохранение мира. Не должно быть никаких ограничений или задержек в обеспечении украинских военных всем, в чем они нуждаются, чтобы сломать позвоночник российским оккупационным войскам на украинской земле", — цитирует его слова МИД Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина получит первые транши финансовой помощи Европейского союза и Международного валютного фонда.

В то же время, в Еврокомиссии выделили оборонным концернам блока 500 миллионов евро на производство 155-миллиметровых снарядов, поскольку до конца 2025 года ЕС планирует достичь производства двух миллионов таких снарядов в год.