Ракети ATACMS з'являться в Україні вже наступного тижня, — ЗМІ

Запуск ракети Atacms. Фото: google

Україна отримає перші ракети із касетними боєприпасами великої дальності ATACMS вже наступного тижня. Це змінить правила гри на полі бою не на користь росіян.

Про це повідомляє Newsweek.

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Президент Американського університету в Києві Ден Райс, посилаючись на розмови з "американськими особами, що ухвалюють рішення" заявив, що вже цього тижня буде схвалено рішення щодо касетних ракет ATACMS для України.

"Схвалення передачі ракет для HIMARS DPICM кардинально змінить ситуацію на фронті. Найімовірніше, вони будуть на полі бою вже наступного тижня, що матиме величезне значення. Коли ці ракети запускаються, вони долають звуковий бар’єр. Для мене це звук свободи", — сказав Райс.

Райс уже кілька місяців працює з американськими законодавцями та представниками Пентагону, наполягаючи на модернізації боєприпасів, які, допоможуть виграти війну, надавши українським силам спустошувати російські командні пункти, логістичні центри та маршрути постачання на окупованих територіях півдня України.

Нагадаємо, 22 вересня Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Тоді ракет ATACMS у списку не було.