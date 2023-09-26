Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ракети ATACMS з'являться в Україні вже наступного тижня, — ЗМІ arrow

Ракети ATACMS з'являться в Україні вже наступного тижня, — ЗМІ

26 вересня 2023 10:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракети ATACMS з'являться в Україні вже наступного тижня, — ЗМІ
Запуск ракети Atacms. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна отримає перші ракети із касетними боєприпасами великої дальності ATACMS вже наступного тижня. Це змінить правила гри на полі бою не на користь росіян.

Про це повідомляє Newsweek

Читайте також:

Ракети ATACMS для України

Президент Американського університету в Києві Ден Райс, посилаючись на розмови з "американськими особами, що ухвалюють рішення" заявив, що вже цього тижня буде схвалено рішення щодо касетних ракет ATACMS для України. 

"Схвалення передачі ракет для HIMARS DPICM кардинально змінить ситуацію на фронті. Найімовірніше, вони будуть на полі бою вже наступного тижня, що матиме величезне значення. Коли ці ракети запускаються, вони долають звуковий бар’єр. Для мене це звук свободи", — сказав Райс. 

Райс уже кілька місяців працює з американськими законодавцями та представниками Пентагону, наполягаючи на модернізації боєприпасів, які, допоможуть виграти війну, надавши українським силам спустошувати російські командні пункти, логістичні центри та маршрути постачання на окупованих територіях півдня України.

Нагадаємо, 22 вересня Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Тоді ракет ATACMS у списку не було.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз