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Ракеты ATACMS появятся в Украине уже на следующей неделе, — СМИ

26 сентября 2023 10:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ракеты ATACMS появятся в Украине уже на следующей неделе, — СМИ
Запуск ракеты Atacms. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина получит первые ракеты с кассетными боеприпасами большой дальности ATACMS на следующей неделе. Это изменит правила игры в поле боя не в пользу россиян.

Об этом сообщает Newsweek.

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Президент Американского университета в Киеве Дэн Райс, ссылаясь на разговоры с "американскими лицами, принимающими решение" заявил, что уже на этой неделе будет одобрено решение о кассетных ракетах ATACMS для Украины.

"Одобрение передачи ракет для HIMARS DPICM кардинально изменит ситуацию на фронте. Скорее всего, они будут на поле боя уже на следующей неделе, что будет иметь огромное значение. Когда эти ракеты запускаются, они преодолевают звуковой барьер. Для меня это звук свободы", — сказал Райс.

Райс уже несколько месяцев работает с американскими законодателями и представителями Пентагона, настаивая на модернизации боеприпасов, которые помогут выиграть войну, предоставив украинским силам опустошать российские командные пункты, логистические центры и маршруты поставок на оккупированных территориях юга Украины.

Напомним, 22 сентября Соединенные Штаты объявили новый пакет военной помощи в Украине. Тогда ракет ATACMS в списке не было.

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