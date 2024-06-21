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Ракетна небезпека по всій Україні — росіяни підняли Міг-31К

21 червня 2024 23:41
оновлено: 04:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога ввечері 21 червня — злетів винищувач Міг-31К
Ракета летить у небі. Фото: РНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 21 червня охопила всі області. Українцям загрожує ракетна небезпека внаслідок підняття російськими загарбниками винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Масштабна повітряна тривога в Україні 21 червня

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", — попереджають українські військові.

Повітряна тривога ввечері сьогодні 21 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України" 

Таким чином повітряна тривога охопила всю територію України.

Ракетна небезпека в Україні 21 червня
Мапа повітряної тривоги в Україні 21 червня. Фото: alerts.in.ua

Як відомо, МіГ-31К — винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії, призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах. Ці літаки є носіями ракет Х-47М Кинджал і Р-37.

Оновлено 23:51. Повітряні сили також попереджають про зліт чотирьох бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья в Росії.

Зліт Міг-31К та Ту-95МС ввечері 21 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України" 

Нагадаємо, що Ту-95 — стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, основне завдання якого — ураження стратегічних об'єктів у глибокому тилу. Ці літаки можуть мати до шести крилатих ракет Х-55/555 (до восьми ракет Х-101).

Крім того, над областями України копошаться ще й ударні безпілотники. Так, одна група "шахедів" летить в напрямку Вінниці, інші — в бік Кіровоградської області.

Масштабна повітряна тривога 22 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України" 

Оновлено 00:09. Відбій ракетної небезпеки по всіх областях, натомість загроза ударних БпЛА лишається в низці областей.

Загроза ударних БпЛА 21 червня
Мапа повітряної тривоги в Україні 21 червня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що минулої ночі 21 червня російські загарбники теж атакували Україну. Ворог намагався завдати ударів ракетами, однак сили протиповітряної оборони збили всі цілі.

Також російські окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область. Голова місцевої ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки ворог поранив чоловіка.

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атака

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