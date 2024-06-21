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Ракетная опасность по всей Украине — россияне подняли Миг-31К

21 июня 2024 23:41
обновлено: 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога вечером 21 июня — взлетел истребитель Миг-31К
Ракета летит в небе. Фото: СНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 21 июня охватила все области. Украинцам грозит ракетная опасность в результате поднятия российскими захватчиками истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Масштабная воздушная тревога в Украине 21 июня

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К" , - предупреждают украинские военные.

Воздушная тревога вечером сегодня 21 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила всю территорию Украины.

Ракетная опасность в Украине 21 июня
Карта воздушной тревоги в Украине 21 июня. Фото: alerts.in.ua

Как известно, МиГ-31К – истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Эти самолеты являются носителями ракет Х-47М Кинжал и Р-37.

Обновлено 23:51. Воздушные силы также предупреждают о взлете четырех бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья в России.

Взлет Миг-31К и Ту-95МС вечером 21 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что Ту-95 – стратегический бомбардировщик-ракетоносец, основная задача которого – поражение стратегических объектов в глубоком тылу. Эти самолеты могут иметь до шести крылатых ракет Х-55/555 (до восьми ракет Х-101).

Кроме того, над областями Украины копошатся еще и ударные беспилотники. Так, одна группа "шахедов" летит в направлении Винницы, другие - в сторону Кировоградской области.

Масштабная воздушная тревога 22 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:09. Отбой ракетной опасности по всем областям, а угроза ударных БпЛА остается в ряде областей.

Угроза ударных БПЛА 21 июня
Карта воздушной тревоги в Украине 21 июня. Фото: alerts.in.ua

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